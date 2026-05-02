Női kosárlabda NB I: egy győzelemre a bajnoki címtől a Pécs

A KORAI KEZDÉS, a hosszú hétvége és a nyárias idő is közrejátszhatott abban, hogy lassan teltek meg a DVTK Aréna lelátói szombaton a hazaiak Pécs elleni mérkőzése előtt. A bajnoki döntő második felvonása előtt Djokics Zseljko és Völgyi Péter barátilag csevegtek miközben a piros edzőmezes borsodiak melegítettek, a bizakodás ugyanakkor nem vetette szét a csarnok falait, a DVTK-ért szorítók között és persze szakmai körökben is meglepetést keltett a szerdai első összecsapás, amelyen a két ásza (a cseh Julia Reisingerová és az amerikai Lexi Held) nélkül felálló Pécs nyolc ponttal nyerni tudott. A vendégek az egész idényt (a nemzetközi porondot, vagyis az Euroligát is beleértve) tekintve a harmadik leggyengébb támadójátékukat produkálták azzal, hogy 53 pontot szereztek, ennél kevesebbet csak a spanyol Zaragoza (40) és igen, éppen a Pécs elleni idegenbeli bajnokin (46) dobtak Lelik Rékáék, akik 27-szer adták el a labdát a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban lejátszott nyitányon. Persze tudvalévő, a rendkívül agresszív, fojtogató, csapdázást sűrűn alkalmazó védekezést idegenben nehezebb felmutatni...

A szintén tartalékos borsodiak (az amerikai-magyar Kathryn Westbeld már haza is utazott, a spanyol Paula Ginzo a kispadon szurkolt) ezúttal is megkapták a támogatást a szurkolóiktól, akik csaknem az egész csarnokot befedő látványos koreográfiával tüzelték fel kedvenceiket a feldobást megelőző percben. A döntő után profi karrierjét befejező montenegrói Milica Jovanovics dobta az első öt pontot, aztán Lelik is ugyanennyit, (10–2), jött is az időkérés Djokicstól. Török Ágnes két hármasával zárkóztak a vendégek, majd fordítottak a 7. percben. Noha az első találkozóhoz képest keményebben védekezett a DVTK, valahogy mégis jobban feküdt a harcias stílus a baranyaiaknak, akik egész évadban ebben a felfogásban kosárlabdáztak. Abban a mederben zajlott a csata, amiben a vendégek szerették volna, sok hibára késztették a vendéglátót, s bár nem védekeztek olyan agresszíven, mint szerdán, Studer Ágnes dudaszós triplájával négy ponttal álltak jobban a félidőben.

Kányási Veronika- és Lelik-triplákkal három perc alatt fordított a DVTK, de összességében kiegyenlített volt a negyed, a pécsiek több bravúrkosarat is szereztek, több olyat is, amikor éppen lejárt volna a támadóidejük. Egyre nagyobb előnyt szerzett a lepattanóknál a vendégcsapat, közben a kétségbeesés sikolyai hallatszottak a lelátóról (37. p. 51–60), s egyre nagyobb pácban volt a Diósgyőr. A szerb Nadija Szmailbegovics szép és kulcsfontosságú kosarakat szerzett, de az utolsó percre egyenlített a DVTK. A végjáték, éppen úgy, ahogy szerdán, az összeszedettebb pécsieké lett, akik összességében megérdemelten nyertek és egy győzelemre kerülte az aranytól.

Folytatás kedden, Pécsen.

NŐI NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

DVTK Hun-Therm–NKA Universitas Pécs 60–66 (17–19, 12–14, 16–14, 15–19)

Miskolc, 2500 néző. Vezette: Benczur, Major, Rózsavölgyi

DVTK: Aho T. 2, Aho N. 5, LELIK 12/6, M. JOVANOVIC 18/6, Grigalauskyte. Csere: KÁNYÁSI 11/9, Miklós M. 5/3, Takács B., Smuda 7, Toman P. Edző: Völgyi Péter

PÉCS: STUDER 12/3, RÁTKAI 10/6, Varga A. 6/6, TÖRÖK Á. 19/9, Josepovits 4. Csere: SMAILBEGOVIC 13/9, Olawuyi, Tóth O., Dul P. 2. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–2. 7. p.: 12–13. 9. p.: 14–19. 13. p.: 20–20. 17. p.: 25–28. 23. p.: 31–37. 24. p.: 37–37. 36. p.: 51–60. 37. p.: 56–60. 38. p.: 60–60

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 az NKA Universitas Pécs javára

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Nagyon csalódott vagyok, ugyanis nem játszottunk jól és nekem ez egy arculcsapással ér fel. Az első néhány percet leszámítva végig futottunk az eredmény után. Nehéz helyzetben vagyunk, most már nem hibázhatunk. Egy hét alatt össze kell kapnunk magunkat a csodához.

Djokics Zseljko: – Nagy vizsgán mentünk át. Aki Miskolcon nyer, bajnok lehet. Öröm számunkra, hogy a hárompontos dobásokat több mint negyvenszázalékos aránnyal dobtuk és tizenhat támadó lepattanónk volt. Csapatom ettől jobban is tud játszani, és abban hiszek, hogy még jobbak leszünk a párharc harmadik meccsén.