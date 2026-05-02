A TFSE és a Tolna jutott be a női futsal Magyar Kupa döntőjébe

A TFSE és az előző öt kiírás győztese, a DEAC küzdelmével rajtolt a kupahétvége a veszprémi sportcsarnokban, és bár az első félidőben nagyrészt a debreceni együttes birtokolta a labdát, mégis a fővárosiak szereztek vezetést. Vámosi Georgina szabadrúgásból volt eredményes, majd a 15. percben csapata szögletet követően megduplázta előnyét. A DEAC Horváth Viktória révén egy percen belül szépített, a következő gólra viszont a 28. percig kellett várni, amikor debreceni labdaszerzés után Patkós Viktória egyenlített. A TFSE azonban újított, és Spiel Alexa a 34. percben eldöntötte a mérkőzést. A DEAC 15 másodperccel a vége előtt csaknem újra egyenlített, de a lécről kipattant a labda, így a TFSE jutott be a vasárnapi döntőbe.

A másik ágon az élvonalbeli Tolna-Mözs az NB II-es Astra HFC-vel csapott össze, és a 9. percben egy szögletet követően Csuhai Vivien előnyhöz juttatta a másodosztályú együttest, sőt az első játékrész hajrájában Csuhai révén már két góllal vezetett az Astra. Reveland Zoltán vezetőedző együttese végül egy perc tíz másodperccel a vége előtt hosszabbításra mentette a mérkőzést, a ráadásban pedig Kiss Gréta találata azt jelentette, hogy a Tolna lesz a TFSE ellenfele a döntőben.

NŐI FUTSAL MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, VESZPRÉM

ELŐDÖNTŐ

TFSE-Tent Budapest–Debreceni EAC 3–2 (2–1)

Gólszerző: Vámosi (10.), Benkő (15.), Spiel (34.), ill. Horváth V. (16.), Patkós (28.)

Tolna-Mözs–Astra HFC (NB II) 3–2 (0–2, 2–2, 2–2) – hosszabbítás után

Gólszerző: Ács (37.), Kota (39.), Kiss G. (49.), ill. Csuhai (9., 16.)

DÖNTŐ

Vasárnap, 10.30: TFSE-Tent Budapest–Tolna-Mözs (Tv: M4 Sport)