Az Ipswich Town követi a Coventryt a Premier League-be

2026.05.02. 15:32
Egy év után tér vissza a PL-be az Ipswich (Fotó: Getty Images)
Az Ipswich Town hazai pályán legyőzte a Queens Park Rangerst az angol labdarúgó-bajnokság másodosztályának 46., utolsó fordulójában, így visszajutott a Premier League-be.

A Coventry bajnoki címe és Premier League-be való jutása már korábban eldőlt, az utolsó forduló egyik nagy kérdése volt, hogy ki követi Frank Lampard együttesét egyenes ágon az élvonalba.

Az Ipswich Town lépéselőnyben volt, hiszen egypontos előnnyel kezdte a fordulót a Milwall előtt. Nos, a Premier League-ből 2025-ben kieső klub nem is botlott: az első tíz percben George Hirst és Jaden Philogene is eredményes volt. A végén Kasey McAteer még biztosabbá tette az Ipswich sikerét.

A Milwall legyőzte a bennmaradási esélyeit már korábban elveszítő Oxfordot, így megszerezte a harmadik helyet. A további osztályozós helyekre még a Southampton, a Middlesbrough és a Hull ért oda, a sorozatban háromszor osztályt ugró Wrexham lemaradt róla. Pedig a walesiek sorsa a saját kezükben volt, de nem tudták legyőzni a Middlesbrough-t, így a Norwich ellen Oli McBurnie duplájával fordító Hull megszerezte a hatodik helyet. Az már korábban eldőlt, hogy az Oxford mellett a Leicester City és a Sheffield Wednesday búcsúzik az élvonaltól.

Tóth Balázs a Blackburnben, Callum Styles a West Bromban játszotta végig a mérkőzést, Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt ott a Portsmouth keretében. A Sheffield Wednesday az idény során először nyert otthon, így eldőlt, hogy a 18 pontos levonás ellenére nem negatív pontszámmal fejezi be a bajnokságot.

CHAMPIONSHIP, 46. FORDULÓ
Blackburn–Leicester City 0–1
Bristol City–Stoke City 2–0
Derby County–Sheffield United 1–2
Hull–Norwich City 2–1
Ipswich Town–Queens Park Rangers 3–0
Milwall–Oxford 2–0
Portsmouth–Birmingham 1–1
Preston–Southampton 1–3
Sheffield Wednesday–West Bromwich Albion 2–1
Swansea–Charlton 3–1
Watford–Coventry 0–4
Wrexham–Middlesbrough 2–2

 

 

