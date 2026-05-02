„Azt akarták, hogy adjam el életem egyik legjelentősebb művét” – Tarsoly Csaba az ETO Parkról

Tarsoly Csaba, a Quaestor Csoport korábbi vezetője, az ETO FC volt elnöke videósorozatot indított, melyben többek között a labdarúgásban vállalt szerepe is szóba kerül. Az első részben érintőlegesen beszél az ETO stadionjáról, amelyről a vasárnapi második részben lesz bővebben is szó.

„Holnap a győri ETO Park stadionjának, bevásárlóközpontjának, szállodájának, edzőközpontjának kiárusításával kapcsolatosan fogom folytatni. Azért, mert ugyanebben az időszakban, 2015 márciusában történt az is, hogy a Győri ETO FC-re és a komplexumra kormányközeli emberek ötvenmillió forintos vételi ajánlatot tettek. Azt akarták, hogy adjam el életem egyik legjelentősebb művét, amit szintén nem fogadtam el” – fogalmaz Tarsoly Csaba, aki ezután a felszámolási eljárásról és arról is beszél, miért most áll a nyilvánosság elé.

TARSOLY CSABA AZ ETO PARKRÓL – 7.00-TÓL