NB I: Kazincbarcika–Kisvárda 2–1

„Azt akarták, hogy adjam el életem egyik legjelentősebb művét” – Tarsoly Csaba az ETO Parkról

Munkatársunktól
2026.05.02. 14:54
Tarsoly Csaba (Fotó: MTI/Marjai János, archív)
Címkék
ETO ETO Park Tarsoly Csaba
Új Facebook-oldalt és YouTube-csatornát indított a győri ETO labdarúgócsapatának korábbi elnöke, a 2024-ben bűnszervezetben elkövetett csalás és sikkasztás bűntettében első fokon 13 év fegyházbüntetésre ítélt Tarsoly Csaba, aki a győri stadionberuházásáról is beszél videós sorozatának első részében.

Tarsoly Csaba, a Quaestor Csoport korábbi vezetője, az ETO FC volt elnöke videósorozatot indított, melyben többek között a labdarúgásban vállalt szerepe is szóba kerül. Az első részben érintőlegesen beszél az ETO stadionjáról, amelyről a vasárnapi második részben lesz bővebben is szó.

„Holnap a győri ETO Park stadionjának, bevásárlóközpontjának, szállodájának, edzőközpontjának kiárusításával kapcsolatosan fogom folytatni. Azért, mert ugyanebben az időszakban, 2015 márciusában történt az is, hogy a Győri ETO FC-re és a komplexumra kormányközeli emberek ötvenmillió forintos vételi ajánlatot tettek. Azt akarták, hogy adjam el életem egyik legjelentősebb művét, amit szintén nem fogadtam el” – fogalmaz Tarsoly Csaba, aki ezután a felszámolási eljárásról és arról is beszél, miért most áll a nyilvánosság elé.

TARSOLY CSABA AZ ETO PARKRÓL – 7.00-TÓL

 

 

 

ETO ETO Park Tarsoly Csaba
Legfrissebb hírek

Koltai Tamás: Az ETO játékosainak bízniuk kell nagyszerű futballjukban

Labdarúgó NB I
5 órája

Ha az Újpest bő 10 év után újra legyőzi a Fradit, már vasárnap bajnok lehet az ETO

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:44

Nem lett meg a második debreceni győzelme az évszázadban, de így is élen az ETO

Labdarúgó NB I
2026.04.26. 21:25

Lang Ádám: Félre kell tennem az érzelmeimet a győriek elleni meccsen

Labdarúgó NB I
2026.04.26. 11:56

Az ETO legutóbb abban az évben tudta megverni a Debrecent, amikor negyedszer bajnok lett

Labdarúgó NB I
2026.04.24. 13:50

Dupla Tízes: erre az FTC–ETO rivalizálásra volt szüksége a magyar futballnak!

Labdarúgó NB I
2026.04.23. 19:00

Az MLSZ elmagyarázta, miért volt szabályos az ETO Ferencváros elleni gólja

Labdarúgó NB I
2026.04.20. 19:44

(Cipő)orrhossznyi előny – Borbola Bence jegyzete

Labdarúgó NB I
2026.04.20. 01:23
