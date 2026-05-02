Bódog Tamás: A szenvedélyes futballt mindig öröm nézni
Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője
– Az első félidőben meglepte a csapatot a nyíregyháziak letámadása?
– Mivel feltérképeztük ellenfelünk játékát, tudtuk, mire készül, ám tény, az első húsz-huszonöt percig mégis zavart okozott játékunkban ez a harcmodor. Azt láttam, hogy a játékosok most nehezen pörögtek fel.
– Aztán minden megváltozott…
– Valóban, mert pontosabbá váltak a passzok, gyorsabban futballoztunk, mint a nyíregyháziak, a csapat átvette a játék irányítását is, és ettől kezdve már egészen szép akciókkal sikerült eljutni a kapuig. Sajnos, a befejezésekkel volt gond, leszámítva a vezető gólt.
– Mit gondol, ez volt Németh Krisztián utolsó hazai mérkőzése, vagy a pályafutása utolsó meccse is?
– Egész héten úgy készültünk, hogy Németh Krisztián kezdőként lép pályára, szerintem nagyszerűen teljesített, de bárhogy is faggatnak, egyelőre nem tudom megmondani, hogy ezzel a meccsel végleg elbúcsúzott-e, vagy láthatják még a pályán. Ami mindentől függetlenül biztos, Németh Krisztián remek sportember, nagyszerű labdarúgó.
Bódog Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője
– A lelátóról úgy tűnt, hogy a Nyíregyháza megnyeri ezt a bajnokit, és mégis az utolsó percben sikerült egyenlíteni: mi volt ennek az oka?
– Úgy kezdett a csapat, ahogy elterveztük, fölényben futballozva több helyzetet sikerült teremteni a hazaiak kapuja előtt, sajnos a befejezések nem sikerültek. Egy idő után fölénk kerekedett az MTK, s ekkor meg is szerezte a vezetést.
– Az látszik, hogy nem csak taktikailag fejlődött sokat a csapata, minek köszönhető, hogy ilyen elánnal játszik ma már a Szpari?
– Egyszerű a válasz: a játékosok szenvedéllyel és nagy kedvvel futballoztak, ilyen labdarúgókkal pedig öröm együtt dolgozni. A futballban előfordul, hogy nem mindig a jobban futballozó csapat nyer, most több helyzet is adódott a támadók előtt, nem sikerült gólra váltani, úgyhogy engem az is örömmel tölt el, hogy az utolsó percben sikerült egyenlíteni.
– Mit szól Németh Krisztián játékához?
– Nagyszerű csatár búcsúzik a futballtól, szép karriert futott be, s csak remélni lehet, hogy nem szakad el végleg a labdarúgástól.
LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–1 (0–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3485 néző. Vezette: Zimmermann
Gólszerző: Németh H. (53.), ill. Tijani (90. – 11-esből)