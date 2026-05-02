Bódog Tamás: A szenvedélyes futballt mindig öröm nézni

Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője

– Az első félidőben meglepte a csapatot a nyíregyháziak letámadása?

– Mivel feltérképeztük ellenfelünk játékát, tudtuk, mire készül, ám tény, az első húsz-huszonöt percig mégis zavart okozott játékunkban ez a harcmodor. Azt láttam, hogy a játékosok most nehezen pörögtek fel.

– Aztán minden megváltozott…

– Valóban, mert pontosabbá váltak a passzok, gyorsabban futballoztunk, mint a nyíregyháziak, a csapat átvette a játék irányítását is, és ettől kezdve már egészen szép akciókkal sikerült eljutni a kapuig. Sajnos, a befejezésekkel volt gond, leszámítva a vezető gólt.

– Mit gondol, ez volt Németh Krisztián utolsó hazai mérkőzése, vagy a pályafutása utolsó meccse is?

– Egész héten úgy készültünk, hogy Németh Krisztián kezdőként lép pályára, szerintem nagyszerűen teljesített, de bárhogy is faggatnak, egyelőre nem tudom megmondani, hogy ezzel a meccsel végleg elbúcsúzott-e, vagy láthatják még a pályán. Ami mindentől függetlenül biztos, Németh Krisztián remek sportember, nagyszerű labdarúgó.

Bódog Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– A lelátóról úgy tűnt, hogy a Nyíregyháza megnyeri ezt a bajnokit, és mégis az utolsó percben sikerült egyenlíteni: mi volt ennek az oka?

– Úgy kezdett a csapat, ahogy elterveztük, fölényben futballozva több helyzetet sikerült teremteni a hazaiak kapuja előtt, sajnos a befejezések nem sikerültek. Egy idő után fölénk kerekedett az MTK, s ekkor meg is szerezte a vezetést.

– Az látszik, hogy nem csak taktikailag fejlődött sokat a csapata, minek köszönhető, hogy ilyen elánnal játszik ma már a Szpari?

– Egyszerű a válasz: a játékosok szenvedéllyel és nagy kedvvel futballoztak, ilyen labdarúgókkal pedig öröm együtt dolgozni. A futballban előfordul, hogy nem mindig a jobban futballozó csapat nyer, most több helyzet is adódott a támadók előtt, nem sikerült gólra váltani, úgyhogy engem az is örömmel tölt el, hogy az utolsó percben sikerült egyenlíteni.

– Mit szól Németh Krisztián játékához?

– Nagyszerű csatár búcsúzik a futballtól, szép karriert futott be, s csak remélni lehet, hogy nem szakad el végleg a labdarúgástól.

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–1 (0–0)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3485 néző. Vezette: Zimmermann

Gólszerző: Németh H. (53.), ill. Tijani (90. – 11-esből)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!