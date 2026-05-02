F1, Miami Nagydíj, sprintverseny
Lando Norris várhatja a pole pozícióból a Formula–1-es Miami Nagydíj sprintfutamát. Mellőle a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli rugaszkodhat el, a második soron Oscar Piastri és Charles Leclerc, míg a harmadikon Max Verstappen és George Russell osztozik.Arról, hogy miként alakul az év második miniversenye, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
MIAMI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|2.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|3.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|5.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|6.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|7.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|8.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|9.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|11.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|12.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|13.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|14.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|15.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|16.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|17.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|18.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|19.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|22.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
Ezek is érdekelhetik