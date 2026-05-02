NB I: Kazincbarcika–Kisvárda 2–1

F1, Miami Nagydíj, sprintverseny

2026.05.02. 17:38
F1 sprintverseny Formula–1 Miami Nagydíj
Lando Norris várhatja a pole pozícióból a Formula–1-es Miami Nagydíj sprintfutamát. Mellőle a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli rugaszkodhat el, a második soron Oscar Piastri és Charles Leclerc, míg a harmadikon Max Verstappen és George Russell osztozik.Arról, hogy miként alakul az év második miniversenye, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

MIAMI NAGYDÍJ, A SPRINTVERSENY RAJTSORRENDJE

1.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
2.Kimi AntonelliolaszMercedes
3.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
4.Charles LeclercmonacóiFerrari
5.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford
6.George RussellbritMercedes
7.Lewis HamiltonbritFerrari
8.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes
9.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes
11.Gabriel BortoletobrazilAudi
12.Nico HülkenbergnémetAudi
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
14.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
15.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford
16.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford
17.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
18.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari
19.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari
21.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda
22.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda

 

 

