Puskás–Suzuki-kupa: a Honvéd ikszelt a Juventusszal

A KÉPLET TISZTA VOLT a Budapest Honvéd számára az utolsó csoportmeccse előtt a 18. Puskás–Suzuki-kupán: ha a tavalyi döntő párosításában legalább két góllal legyőzi a címvédő Juventust, akkor idén is bejut a rangos felcsúti U17-es nemzetközi torna fináléjába. Ellenkező esetben a Slavia Praha nyeri meg a B-csoportot, és lesz ezáltal döntős. De az is benne volt a pakliban a kispestieknek, hogy vereség esetén csoportutolsók lesznek.

Ahogy azt előző napi tudósításunkban is előre jeleztük, a Juve kapuját Jakab Mátyás Gáspár védte korábbi csapattársai ellen, hiszen ő tavaly januárban épp a Honvédból szerződött Torinóba. További különlegessége volt a Juventus kezdőcsapatának, hogy abban helyet kapott a klublegenda Claudio Marchisio fia, Davide Marchisio is.

Az első félidőt uralta az olasz együttes, amely a 18. percben vezetést szerzett, Piergiorgio Basile 17 méterről ballal kilőtte a bal alsó sarkot. A második félidőben (a PSK-n kétszer 30 perces meccseket játszanak) viszont a Honvéd lefocizta a Juvét, és az 54. percben egy kezezés miatt megítélt büntetőből egyenlített is: Somogyi Tamás jobbal a kapu jobb oldalába lőtt, miközben Jakab Mátyás Gáspár balra vetődött. A magyar korosztályos válogatott kapus viszont az utolsó percben óriást védve mentett pontot csapatának. A döntetlen azt jelenti, hogy a Slavia csoportelsőként döntőbe jutott, a Honvéd pedig az ötödik helyért játszhat a vasárnapi záró napon.

„Számítottunk rá, hogy így alakul a mérkőzés menete, de nem szerettünk volna ennyire passzívak lenni az elején, viszont az ellenfél ránk erőltette az akaratát – értékelt lapunknak Petrók Viktor, a Honvéd U17-es csapatának vezetőedzője. – A góljuk után feljavult a játékunk mind védekezésben, mind támadásban, kezdeményezőbbek lettünk, és messze mutató a mentális erőnk, mert megint hátrányból tudtunk visszajönni. Mentünk a győzelemért, talán megérdemeltük volna, hogy éremért játszhassunk, de ennek most valamiért így kellett történnie.”

U17-ES TORNA

18. PUSKÁS–SUZUKI-KUPA, FELCSÚT

B-csoport

Juventus–Budapest Honvéd 1–1 (1–0)

Budapest Honvéd: Balogh B. – Russnák, Ferencz (Schwarcz, 22.), Csörgő, Varga-Sós – Csákány (Blaskó, 38.), Szanka (Szőke, a szünetben) – Kovács Á. (Varga Z., a szünetben), Somogyi T., Bokor – Érsek.

G: Basile (18.), ill. Somogyi T. (54. – 11-esből)

A B-csoport végeredménye: 1. Slavia Praha 6 pont, 2. Panathinaikosz 4 (4–3), 3. Budapest Honvéd 4 (5–5), 4. Juventus 2.