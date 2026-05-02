Női vízilabda-vk: küzdelmes meccsen győzelem Japán ellen

Papíron a leggyengébb ellenfél, Japán ellen folytattuk szereplésünket a rotterdami világkupa-selejtezőn, amelynek pénteki nyitányán 12–8-as vereséget szenvedtünk az Egyesült Államoktól.

A japánokkal a tavalyi, ezüstéremmel zárult szingapúri világbajnokságon találkoztunk legutóbb, akkor rendkívül magabiztos, 33–13-as győzelmet értünk el ellenük. A rivális Hollandiában nem kezdett jól, simán, 26–10-re kikapott Spanyolországtól.

Az első negyedben mégis sikerült meglepnie a magyar válogatottat, rögtön az első akcióból betalált, s jól is tartotta magát, 5–4-re vittük el a játékrészt. Igazán nagy fölényt a második nyolc percben sem tudtak kialakítani a magyar hölgyek, a nagyszünetre mindenesetre kétgólos előnnyel mehettek (9–7).

Rengeteg hibával játszott válogatottunk, amely ennek ellenére ezt a negyedet is plusz egy góllal zárta, így 12–9-es előnnyel vághatott neki a záró felvonásnak. A meccs képe itt sem változott különösebben, a magyarok 16–12-re legyőzték Japánt, megszerezve a három pontot. Folytatás vasárnap délután Spanyolország ellen.

NŐI VÍZILABDA-VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ, ROTTERDAM

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–JAPÁN 16–12 (5–4, 4–3, 3–2, 4–3)

Rotterdam. V: Van den Berg (holland), Moller (argentin)

MAGYARORSZÁG: GOLOPENCZA SZ. – Vályi 1, Szilágyi D. 1, LENDVAY 3, VARRÓ 4, Faragó K. 1, Dobi. Csere: Horváth Zs., Aubéli, Hetzl, Alaksza, Garda, HAJDÚ K. 6. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

JAPÁN: INABA H. – Szunabe 1, Ura 2, ARIMA 4, Inaba A., Kobajasi 1, Kavagucsi. Csere: Sitara, Ocubo, Nisijama 1, Inoue, Lowrey 2, Kitamura 1. Szövetségi kapitány: Hazui Sota

Emberelőny-kihasználás: 8/4, ill. 8/4

Gól – ötméteresből: 8/3, ill. 4/2

Kipontozódott: Nisijama (27. p.)

MESTERMÉRLEG

Cseh Sándor: – Ezt a mérkőzést kétféleképpen lehetne elemezni, leginkább nekem, mert a kívülálló nyilván csak az első verziót látja, azt, hogy ez borzasztó volt. Nekem viszont nagyon jó is. Kihagytunk egy csomó ötöst, ziccereket, ugyanakkor a felétől érződött, hogy ez szenvedős meccs lesz, el kell kezdeni játszani, és ez nekem sokkal több információt adott, sokkal több játékosról tudtam meg tulajdonságokat, mintha ez nagyon sima mérkőzés lett volna. Nekem ez így nagyon jól jött, de persze, nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy jelen pillanatban itt tartunk, nem vagyunk azon a szinten, mint egy topcsapat. Lehet, ez attól van, hogy ma sok fiatal van, akik fontos pozícióban játszanak, és azt érzem, nekünk azért több hét kell, amíg mentálisan és fizikailag felkészülünk egy tornára, hiszen többen is más poszton játszanak a klubjaikban, és ez az együtt töltött idő ezúttal hiányzott. Most ez a helyzet, további küzdelmes napok várnak ránk, örülünk, ha újabb meccseket tudunk nyerni, de talán ennél is fontosabb, ha találunk még két-három-négy játékost a folytatáshoz.