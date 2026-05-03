Hadjart kizárták a miami időmérőről – hivatalos

Isack Hadjar Red Bullja a miami időmérőt követő egyik ellenőrzésen akadt fenn, ugyanis a padlólemeze jobb és bal oldala egy ponton két milliméterrel meghaladta a megengedett referencia-térfogatot. Ez technikai szabálysértésnek minősül, ami automatikus kizárást von maga után.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) helyi idő szerint vasárnap reggel erősítette meg a büntetés tényét, aminek értelmében a francia versenyző elvesztette a kilencedik rajthelyét, és a bokszutcából lesz kénytelen nekivágni a közép-európai idő szerint 19 órára előrehozott versenynek.

A kilencedik rajtkockát Pierre Gasly örökölte meg, így a két Alpine egymás mögül indulhat, míg a tizedik pozícióba Nico Hülkenberg lépett előre, mint ahogyan a német mögött mindegyik pilóta egy-egy pozíciót nyert a 6-os rajtszámú Red Bull diszkvalifikálásával.