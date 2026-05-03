Hadjart kizárták a miami időmérőről – hivatalos
Isack Hadjar Red Bullja a miami időmérőt követő egyik ellenőrzésen akadt fenn, ugyanis a padlólemeze jobb és bal oldala egy ponton két milliméterrel meghaladta a megengedett referencia-térfogatot. Ez technikai szabálysértésnek minősül, ami automatikus kizárást von maga után.
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) helyi idő szerint vasárnap reggel erősítette meg a büntetés tényét, aminek értelmében a francia versenyző elvesztette a kilencedik rajthelyét, és a bokszutcából lesz kénytelen nekivágni a közép-európai idő szerint 19 órára előrehozott versenynek.
A kilencedik rajtkockát Pierre Gasly örökölte meg, így a két Alpine egymás mögül indulhat, míg a tizedik pozícióba Nico Hülkenberg lépett előre, mint ahogyan a német mögött mindegyik pilóta egy-egy pozíciót nyert a 6-os rajtszámú Red Bull diszkvalifikálásával.
MIAMI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:27.798
|átlag: 221.909 km/ó
|2.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:27.964
|0.166 mp h.
|3.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:28.143
|0.345
|4.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:28.183
|0.385
|5.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:28.197
|0.399
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:28.319
|0.521
|7.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:28.500
|0.702
|8.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:28.762
|0.964
|9.
|Isack Hadjar*
|francia
|Red Bull-Ford
|1:28.789
|0.991
|10.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:28.810
|1.012
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:29.439
|1.323
|12.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:29.499
|1.383
|13.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:29.567
|1.451
|14.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:29.568
|1.452
|15.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:29.772
|1.656
|16.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:29.946
|1.830
|17.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:30.133
|1.480
|18.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:31.098
|2.445
|19.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:31.164
|2.511
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:31.629
|2.976
|21.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:31.967
|3.314
|22.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:33.737
|5.084
|*: kizárták technikai szabálysértés miatt, a bokszutcából kell rajtolnia.
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Antonelli
|1:28.653
|1.
|Verstappen
|1:28.116
|2.
|Leclerc
|1:28.938
|2.
|Antonelli
|1:28.289
|3.
|Verstappen
|1:29.099
|3.
|Leclerc
|1:28.315
|4.
|Norris
|1:29.183
|4.
|Piastri
|1:28.332
|5.
|Hadjar
|1:29.324
|5.
|Hamilton
|1:28.477
|6.
|Bearman
|1:29.340
|6.
|Russell
|1:28.477
|7.
|Hamilton
|1:29.483
|7.
|Norris
|1:28.920
|8.
|Russell
|1:29.492
|8.
|Hadjar
|1:28.941
|9.
|Sainz
|1:29.540
|9.
|Colapinto
|1:28.975
|10.
|Colapinto
|1:29.584
|10.
|Gasly
|1:29.070
|11.
|Lawson
|1:29.595
|11.
|Hülkenberg
|1:29.439
|12.
|Hülkenberg
|1:29.645
|12.
|Lawson
|1:29.499
|13.
|Albon
|1:29.720
|13.
|Bearman
|1:29.567
|14.
|Ocon
|1:29.838
|14.
|Sainz
|1:29.568
|15.
|Gasly
|1:29.914
|15.
|Ocon
|1:29.772
|16.
|Piastri
|1:29.920
|16.
|Albon
|1:29.946
|17.
|Lindblad
|1:30.133
|18.
|Alonso
|1:31.098
|19.
|Stroll
|1:31.164
|20.
|Bottas
|1:31.629
|21.
|Pérez
|1:31.967
|22.
|Bortoleto
|1:33.737
MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|2.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|3.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|4.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|5.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|6.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|7.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|8.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|9.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|10.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|11.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|12.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|13.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|15.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|16.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|17.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|18.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|19.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|20.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|Bokszutcai rajt
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|5. MIAMI NAGYDÍJ
|MÁJUS 1., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Leclerc 1:29.310
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1:27.869
|MÁJUS 2., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
|Időmérő
|1. Antonelli 1:27.798
|MÁJUS 3., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja
|19.00
