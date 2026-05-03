Hadjart kizárták a miami időmérőről – hivatalos

H. L.
2026.05.03. 13:40
Hadjar a bokszutcából indul Miamiban (Fotó: AFP)
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) vasárnap hivatalos közleményben erősítette meg, hogy technikai szabálysértés miatt kizárja Isack Hadjart a Formula–1-es Miami Nagydíj időmérőjéről.

Isack Hadjar Red Bullja a miami időmérőt követő egyik ellenőrzésen akadt fenn, ugyanis a padlólemeze jobb és bal oldala egy ponton két milliméterrel meghaladta a megengedett referencia-térfogatot. Ez technikai szabálysértésnek minősül, ami automatikus kizárást von maga után.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) helyi idő szerint vasárnap reggel erősítette meg a büntetés tényét, aminek értelmében a francia versenyző elvesztette a kilencedik rajthelyét, és a bokszutcából lesz kénytelen nekivágni a közép-európai idő szerint 19 órára előrehozott versenynek.

A kilencedik rajtkockát Pierre Gasly örökölte meg, így a két Alpine egymás mögül indulhat, míg a tizedik pozícióba Nico Hülkenberg lépett előre, mint ahogyan a német mögött mindegyik pilóta egy-egy pozíciót nyert a 6-os rajtszámú Red Bull diszkvalifikálásával. 

F1
7 órája

F1: három órával hamarabb rajtolnak a Miami Nagydíjon – hivatalos

A szervezők a lehető legkevesebb fennakadást szeretnék a futam lebonyolításában: a versenyzők, a szurkolók, a csapatok és a személyzet biztonsága a legfontosabb.

 

MIAMI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliolaszMercedes1:27.798átlag: 221.909 km/ó
  2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:27.9640.166 mp h.
  3.Charles LeclercmonacóiFerrari1:28.1430.345
  4.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:28.1830.385
  5.George RussellbritMercedes1:28.1970.399
  6.Lewis HamiltonbritFerrari1:28.3190.521
  7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:28.5000.702
  8.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:28.7620.964
  9.Isack Hadjar*franciaRed Bull-Ford1:28.7890.991
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:28.8101.012
11.Nico HülkenbergnémetAudi1:29.4391.323
12.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:29.4991.383
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:29.5671.451
14.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:29.5681.452
15.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:29.7721.656
16.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:29.9461.830
17.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:30.1331.480
18.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:31.0982.445
19.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:31.1642.511
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:31.6292.976
21.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:31.9673.314
22.Gabriel BortoletobrazilAudi1:33.7375.084
*: kizárták technikai szabálysértés miatt, a bokszutcából kell rajtolnia.

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
  1.Antonelli1:28.653  1.Verstappen1:28.116
  2.Leclerc1:28.938  2.Antonelli1:28.289
  3.Verstappen1:29.099  3.Leclerc1:28.315
  4.Norris1:29.183  4.Piastri1:28.332
  5.Hadjar1:29.324  5.Hamilton1:28.477
  6.Bearman1:29.340  6.Russell1:28.477
  7.Hamilton1:29.483  7.Norris1:28.920
  8.Russell1:29.492  8.Hadjar1:28.941
  9.Sainz1:29.540  9.Colapinto1:28.975
10.Colapinto1:29.58410.Gasly1:29.070
11.Lawson1:29.59511.Hülkenberg1:29.439
12.Hülkenberg1:29.64512.Lawson1:29.499
13.Albon1:29.72013.Bearman1:29.567
14.Ocon1:29.83814.Sainz1:29.568
15.Gasly1:29.91415.Ocon1:29.772
16.Piastri1:29.92016.Albon1:29.946
17.Lindblad1:30.133  
18.Alonso1:31.098  
19.Stroll1:31.164  
20.Bottas1:31.629  
21.Pérez1:31.967  
22.Bortoleto1:33.737  

MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

 1.Kimi AntonelliolaszMercedes
 2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford
 3.Charles LeclercmonacóiFerrari
 4.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
 5.George RussellbritMercedes
 6.Lewis HamiltonbritFerrari
 7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
 8.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes
9.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes
10.Nico HülkenbergnémetAudi
11.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford
12.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
13.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
15.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
16.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford
17.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda
18.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda
19.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari
20.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari
21.Gabriel BortoletobrazilAudi
Bokszutcai rajtIsack HadjarfranciaRed Bull-Ford
5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
Időmérő1. Antonelli 1:27.798
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja19.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00

 

