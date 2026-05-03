NB I: Paks–Debrecen 5–2

Hétgólos rangadó a dobogóért: a Paks legyőzte és megelőzte a DVSC-t

2026.05.03. 15:30
Öt gólt szerzett a Paks (Fotó: Kovács Péter)
NB I Paks labdarúgó NB I DVSC Paksi FC élő közvetítés Debrecen NB I 32. forduló
A labdarúgó NB I 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a Paks hazai pályán 5–2-re legyőzte a Debrecent, ezzel jelenleg a zöld-fehérek állnak a dobogó harmadik fokán.

LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
Paksi FC–Debreceni VSC 5–2 (2–2)
Paks, Paksi FC Stadion, 3437 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Horváth Kevin (5. – 11-esből), Böde (25.), Windecker (65.), Silye (70.), Zeke (90+5.), ill. Lang (7.), Guerrero (44.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

32

19

9

4

64–30

+34 

66 

  2. Ferencvárosi TC

31

19

5

7

59–31

+28 

62 

  3. Paksi FC

32

14

8

10

60–45

+15 

50 

  4. Debreceni VSC

32

13

11

8

49–40

+9 

50 

  5. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC

31

11

7

13

47–50

–3 

40 

  8. Kisvárda

32

11

7

14

36–48

–12 

40 

  9. Nyíregyháza Spartacus

32

10

9

13

45–55

–10 

39 

10. MTK Budapest

32

9

10

13

53–60

–7 

37 

11. Diósgyőri VTK

32

6

10

16

38–62

–24 

28 

12. Kazincbarcika

32

6

3

23

29–68

–39 

21 

 

 

