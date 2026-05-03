Hétgólos rangadó a dobogóért: a Paks legyőzte és megelőzte a DVSC-t

A labdarúgó NB I 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a Paks hazai pályán 5–2-re legyőzte a Debrecent, ezzel jelenleg a zöld-fehérek állnak a dobogó harmadik fokán.
LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
Paksi FC–Debreceni VSC 5–2 (2–2)
Paks, Paksi FC Stadion, 3437 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Horváth Kevin (5. – 11-esből), Böde (25.), Windecker (65.), Silye (70.), Zeke (90+5.), ill. Lang (7.), Guerrero (44.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
32
19
9
4
64–30
+34
66
|2. Ferencvárosi TC
31
19
5
7
59–31
+28
62
|3. Paksi FC
32
14
8
10
60–45
+15
50
|4. Debreceni VSC
32
13
11
8
49–40
+9
50
|5. Zalaegerszegi TE
32
13
9
10
49–40
+9
48
|6. Puskás Akadémia
32
13
6
13
41–41
0
45
|7. Újpest FC
31
11
7
13
47–50
–3
40
|8. Kisvárda
32
11
7
14
36–48
–12
40
|9. Nyíregyháza Spartacus
32
10
9
13
45–55
–10
39
|10. MTK Budapest
32
9
10
13
53–60
–7
37
|11. Diósgyőri VTK
32
6
10
16
38–62
–24
28
|12. Kazincbarcika
32
6
3
23
29–68
–39
21
