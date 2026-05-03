Női futsal MK: először lett kupagyőztes a TFSE

Az már a szombati elődöntők során eldőlt, hogy új győztest avatnak a kupában, miután az utóbbi öt kiírást megnyerő DEAC 3–2-es vereséget szenvedett a TFSE-től. A másik ágon a Tolna-Mözs kétgólos hátrányból, a hosszabbításban fordított a másodosztályú Astra HFC-vel szemben.

A TFSE és a Tolna a bajnoki alapszakaszban és a rájátszásban is háromszor csapott össze. Viza Krisztián fővárosi együttese négyszer, míg Reveland Zoltán csapata kétszer jött le győztesen a pályáról, a bajnoki finálét pedig a fővárosiak tudták kiharcolni, ez alapján a TFSE volt az esélyesebb.

A döntő Kota Gabriella góljának köszönhetően tolnai vezetéssel indult, majd Ács Krisztina duplázta meg az előnyt. A folytatásban azonban szépített, majd kevesebb mint egy perccel a szünet előtt egyenlített a budapesti együttes. A fordulás után mindkét oldalon akadtak helyzetek, s a mérkőzést – a DEAC elleni elődöntőhöz hasonlóan – Spiel Alexának sikerült eldöntenie.

„Nagyon rosszul kezdtünk, kicsit enerváltan és álmoskásan, ez viszont a tegnapi mérkőzésnek volt még a maradványa. A 12. perc környékén éreztem egy fordulópontot, utána sikerült egyenlítenünk, majd a második félidőben rendeztük a sorokat, fegyelmezett védekezésből indultunk és találtunk egy gólt, úgyhogy a szerencse is mellénk állt” – mondta a helyszínen Viza Krisztián, a győztes csapat vezetőedzője.

FUTSAL, MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ, VESZPRÉM

NŐI DÖNTŐ

TFSE–Tolna-Mözs 3–2

Gólszerző: Vámosi (18.), Spiel (20., 26.), ill. Kota (3.), Ács (17.)

KÉSŐBB

FÉRFIDÖNTŐ

13.45: Újpest FC–Vehir.hu Futsal Veszprém (Tv: M4 Sport+)