Az idény legjobbjának választott Tóth Balázs: A társak nélkül nem sikerült volna

Nagyon hálás vagyok ezért az elismerésért, sokat jelent nekem. Ugyanakkor a futball csapatsport, tehát a társak, a vezetőedző és a stábtagok nélkül ez nem sikerült volna

– fogalmazott Tóth Balázs a Blackburn Rovers közösségi oldalán közzétett videóban, hozzátéve, hogy imád a klubnál lenni, a szurkolók támogatását pedig örökre megőrzi.

Tóth az első 14 fordulóban védett a Blackburnben, ám a Bristol City ellen megsérült, és térdműtétje miatt több hetet kihagyott. December 29-én került be először ismét a keretbe, majd január 17-én az Ipswich Town ellen újra a kezdőben kapott helyet, onnan pedig kirobbanthatatlan.