Az idény legjobbjának választott Tóth Balázs: A társak nélkül nem sikerült volna
A Blackburn Rovers magyar válogatott kapusa, Tóth Balázs igazi sportemberként reagált arra, hogy csapattársai az idény legjobbjának választották meg őt.
Nagyon hálás vagyok ezért az elismerésért, sokat jelent nekem. Ugyanakkor a futball csapatsport, tehát a társak, a vezetőedző és a stábtagok nélkül ez nem sikerült volna
– fogalmazott Tóth Balázs a Blackburn Rovers közösségi oldalán közzétett videóban, hozzátéve, hogy imád a klubnál lenni, a szurkolók támogatását pedig örökre megőrzi.
Tóth az első 14 fordulóban védett a Blackburnben, ám a Bristol City ellen megsérült, és térdműtétje miatt több hetet kihagyott. December 29-én került be először ismét a keretbe, majd január 17-én az Ipswich Town ellen újra a kezdőben kapott helyet, onnan pedig kirobbanthatatlan.
Legfrissebb hírek
NS-infó: BL-csapat is érdeklődik Tóth Balázs iránt
Légiósok
2026.04.27. 14:17
Tóth Balázs: Jó lenne szintet lépni
Légiósok
2026.04.10. 06:43
Semmi sem lehetetlen – Thury Gábor jegyzete
Magyar válogatott
2026.04.09. 23:22
Ezek is érdekelhetik