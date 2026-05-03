Az idény legjobbjának választott Tóth Balázs: A társak nélkül nem sikerült volna

ROCK PÉTER
2026.05.03. 11:50
Tóth Balázs az egyéni elismerés ellenére alázatos maradt (Fotó: Getty Images)
Blackburn Rovers év játékosa Tóth Balázs
A Blackburn Rovers magyar válogatott kapusa, Tóth Balázs igazi sportemberként reagált arra, hogy csapattársai az idény legjobbjának választották meg őt.
Nagyon hálás vagyok ezért az elismerésért, sokat jelent nekem. Ugyanakkor a futball csapatsport, tehát a társak, a vezetőedző és a stábtagok nélkül ez nem sikerült volna

– fogalmazott Tóth Balázs a Blackburn Rovers közösségi oldalán közzétett videóban, hozzátéve, hogy imád a klubnál lenni, a szurkolók támogatását pedig örökre megőrzi.

Tóth az első 14 fordulóban védett a Blackburnben, ám a Bristol City ellen megsérült, és térdműtétje miatt több hetet kihagyott. December 29-én került be először ismét a keretbe, majd január 17-én az Ipswich Town ellen újra a kezdőben kapott helyet, onnan pedig kirobbanthatatlan.

