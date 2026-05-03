Verstappen már nem utasnak érzi magát a Red Bullban; Russell nem aggódik a hátránya miatt

A címvédő csapat úgy érezte, a kvalifikáción mutatott teljesítmény ébresztőt fújt neki, és felébredt a rajtelsőséggel és kettős sikerrel átitatott, édes álomból. „Egyelőre nem néztem meg a többiekkel való összevetést, de egy kevés mindenhol hiányzott. Úgy éreztem, jobb munkát végeztem, egyszerűen lassabbak voltunk – kezdte az értékelést Norris, aki 385 ezreddel maradt el a legjobb időtől, és a negyedik rajtkockából várhatja a rajtot. – Most valamivel közelebb voltunk ahhoz, ahol alapból lennünk kell. Tudom, hogy szoros volt a vége, és talán lehetne azt mondani, hogy meglehetett volna a harmadik hely. Az a furcsa, hogy mennyi tempót vesztettünk az előző naphoz képest, ezt kell először megértenünk.”

„Ez részben a körülmények miatt is történhetett, mivel sokkal melegebb volt, mint pénteken ilyenkor, és a szél is megváltozott. De összességében sokkal nehezebb, zűrösebb edzésünk volt csapatszinten is. Van néhány dolog, amit meg kell értenünk, de nem arról van szó, hogy rossz munkát végeztünk volna, hanem arról, hogy mindenki más teljesített alul pénteken, és mi kihasználtuk az adandó lehetőséget, és most vagyunk inkább a megérdemelt pozícióinkban – jelentette ki, majd hozzátette, változtattak az autón a sprintverseny és az időmérő között. – Hozzányúltunk a kocsihoz, de semmi olyanhoz, ami lassabbá tehetne minket.”

Noha a garázs túlsó oldalán Piastri a sprintfutamon még a második helyet szállította, a kvalifikáció első szakaszában az is kérdést jelentett, egyáltalán továbbjut-e. Az ausztrál végül megmenekült, és egészen a Q3-ig menetelt, ahol a hetedik pozíciót szerezte meg, lemaradása bő három tizedmásodperc volt a csapattársához képest, igaz, a középső szektorban meglepő módon így is az övé volt a legjobb részidő. „Tudtuk, hogy szoros lesz. Őszintén szólva, Antonelli mostani körideje közelebb van ahhoz, mint amit a Mercedestől vártunk. Lando elég közel került a második-harmadik helyhez, de ami engem illet, nagyon zűrös kvalifikációm volt, és sok dolog nem úgy alakult, ahogy vártuk vagy reméltük. Szóval ezen még dolgozunk kell.”

„Rendkívül nehezek voltak a körülmények: nagy volt a szél és a forróság, ami igazi próbatételt jelent. Többé-kevésbé végig ugyanolyan volt az autó. Nem volt könnyű, és szerintem egyszerűen jó munkát végeztünk pénteken azzal, hogy gyorsan megtaláltuk a megfelelő beállításokat. A kocsi nem igazán érződött másnak. A többiek felzárkóztak, és sokkal jobban kihozták a maximumot abból, ami a rendelkezésükre áll. Nem túl nagy meglepetés, kissé arcon csapott a valóság, de közben vannak olyan dolgok, amiket jobban is végezhettünk volna, szóval van bőven tennivaló.”

A McLaren visszaesett a remek kezdés után Miamiban (Fotó: AFP)

Míg a McLaren a teljes időmérőt nézve esett vissza, Leclerc ezúttal is végig ott volt az elejében, és úgy tűnt, ha a pole pozícióért nem is, de legalább az első rajtsortét egyértelműen harcban van. A monacói a végén ugyanakkor megint állva maradt a többi ellenfeléhez képest, és csaknem három és fél tizeddel maradt le a rajtelsőségről. „A határon voltam, egyszerűen nem voltunk elég gyorsak sem most, sem az egész hétvégét tekintve. Jelentős fejlesztési csomagot hoztunk, ami segített, de még mindig vannak olyan területek, ahol kicsit javulnunk kell. Nehéz időmérő volt, szinte folyamatosan változott a szél, és így az autó viselkedése is. Különösen a 11-es és a 12-es kanyarokban tapasztaltam hatalmas különbségeket, így nehéz volt összetenni a kört.”

„A harmadik rajthely elég jó kiindulópontot jelent, és ez az eddigi legjobb időmérős eredményem az idén. Úgy gondolom, összességében jobb munkát végeztünk az autóval, mint a sprintidőmérőn vagy a sprintfutamon. A második Q3-as próbálkozásom alkalmával nagyon másnak érződött a gép, de szerintem ebben nagy szerepet játszott a szél, és a legtöbb versenyző nem is tudott javulni. Vasárnap újabb remek rajtra lesz szükségünk, aztán meglátjuk, mire megyünk. Úgy tűnik esni fog, ami eléggé nyitottá teheti a küzdelmet.”

Bár Lewis Hamilton az időmérő második szakaszában hirtelen az első háromban találta magát, az egész hétvégét figyelembe véve végig lemaradásban volt házon belül, és a Q3-ban sem tudott olyan mértékben előrelépni, mint a vetélytársak, így a hatodik rajthelyet szerezte meg. A hétszeres világbajnok igyekezett a pozitívumokat előtérbe helyezni. „A kvalifikáció előrelépést jelentett. Rengeteget változtattunk az autón, és sokkal jobbnak érződött a volán mögött, különösen a második szakaszban, ahol erősnek mutatkoztunk. Utólag azt kívánom, bárcsak ilyen beállításokkal kezdtem volna a hétvégét is, Charles számára ez jelentette a kiindulópont.”

„A Q3-ban már nehezebb volt a helyzet, és nem is tudtam mindent kihozni a gépből, maradt benne. Főként az 1-es és a 8-as kanyarban szenvedtem. Sokkal jobb alapunk van vasárnapra, szóval izgatottan várom a versenyt. Nagyon hálás vagyok a teljes csapatnak a kemény munkáért, megvalósították ezeket a fejlesztéseket, és folyamatosan előrébb visznek minket. Egy lépést tettünk a helyes irányba, és most az a legfontosabb, hogy továbbra is együtt dolgozzunk azon, hogy még többet tudjunk kihozni az autóból. ”

Leclerc a legjobb időmérős eredményét érte el (Fotó: AFP)

A Red Bull azzal a céllal érkezett meg Miamiba a hosszú kényszerszünet után, hogy ki szeretne törni a középmezőny fogságából, majd hirtelen az első sorban találta magát. Verstappen mindössze 166 ezreddel maradt el a pole pozíciós időtől, és remek helyzetből várhatja az év negyedik versenyét. „Annyi minden nem működött egészen eddig a hétvégéig. Változtattunk néhány dolgon, és most már sokkal kényelmesebben érzem magam a volán mögött. Sokkal magabiztosabb vagyok, és most már nem azt érzem, hogy csak utas vagyok az autóban. Ez szerintem már pénteken is egyértelműen látszott, és a sprintfutam sem sikerült túl rosszul. Volt néhány pillanat, amikor lépést tudtam tartani az előttem haladó autókkal, ahelyett, hogy azok elhúztak volna előttem, hogy aztán soha többé nem lássam őket.”

„Végrehajtottunk néhány apróbb változtatást az időmérőre is, és úgy fest, ez is segített valamennyit. Egészen hihetetlen, hogy az előző nagydíjon még egy másodperc hátrányban voltam, míg most itt vagyok az első rajtsorban. Ez óriási dolog! Természetesen egyáltalán nem voltunk elégedettek az előző versenyeken mutatott teljesítményünkkel, de mindenki teljes erőbedobással dolgozott a problémák feltárásán, és sikerült megoldásokat találni. Egyszerűen csodálatos ezt látni, elképesztő csapatmunka volt.”

„Korábban semmi sem működött, utasnak éreztem magam az autóban. Alulkormányzottá vált, kicsúszott alólam, teljesen másképp viselkedett egyik edzésről a másikra anélkül, hogy egyáltalán hozzányúltunk volna. Még mindig nem értünk mindent, de nagy részét már igen, és végre úgy vezethetek, ahogyan szeretnék. Nem számítottam ilyen eredményre, a cél az volt a hétvége előtt, hogy valamivel közelebb kerüljünk a három élcsapathoz, de az normális esetben nagyjából a hetedik helyet jelentette volna. Szóval sokkal jobban alakult az időmérő, mint arra előzetesen számítottunk.”

„Egy jó rajtra lenne szükségünk, az idén nem volt túl sok olyanom. Meglátjuk, mit tartogat vasárnap az időjárás, de már most elégedett vagyok azzal, ahol tartunk. Innen már látszik a fény az alagút végén, és csak tovább kell nyomnunk, hogy még tovább csökkentsük a lemaradásunkat. A tempónk jónak tűnt a sprintfutamon, amikor tiszta levegőben autóztam. Persze, vasárnap teljesen más lesz minden.”