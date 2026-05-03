NB I: Paks–Debrecen 5–2

Verstappen már nem utasnak érzi magát a Red Bullban; Russell nem aggódik a hátránya miatt

H. L.H. L.
2026.05.03. 13:52
Antonelli és Verstappen osztozik az első rajtsoron Miamiban (Fotó: AFP)
Andrea Kimi Antonelli szerezte meg a rajtelsőséget a Formula–1-es Miami Nagydíj időmérőjén, miközben csapattársa, George Russell „csak" az ötödik helyről indulhat. Az olasz most már csak jó rajtban bízik, míg a britet egyelőre nem aggasztja a nagy hátrány. A hétvége korábbi részében remeklő, majd egyértelműen visszaeső McLaren szerint a kvalifikáció mutatott valós képet a helyzetéről, míg a meglepetésre első rajtsorba kvalifikáló Max Verstappen arról beszélt, a fejlesztések után sokkal jobban érzi magát a Red Bull volánja mögött.

Nagy izgalmakat és váratlan fordulatokat hozott a Miami Nagydíj szombati időmérője, hiszen a hétvége korábbi részében váratlanul élre törő McLaren váratlanul visszaesett, míg az élen hármas küzdelem kezdett kirajzolódni a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli, a Red Bull-lal hirtelen óriásit javuló Max Verstappen, valamint a Ferrarival végig az élmezőnyben harcoló, de a legfontosabb pillanatokban alulmaradó Charles Leclerc között. E három pilóta zárt valamennyi kvalifikációs szakasz első három helyén, de a sorrend folyamatosan változott közöttük. 

A Q1-ben az olasz szállította a leggyorsabb kört megelőzve a monacóit és a hollandot, a Q2-ben aztán a Red Bull-os vette át az irányítást a mercedeses és a ferraris előtt, míg a végén Antonelli sajátította ki a pole pozíciót az első gyors körével, s előzte meg 166 ezreddel a nagyot hajrázó Verstappent, míg Leclerc maradt a harmadik pozícióban. A pénteki sprintidőmérőn pole pozíciót, míg a sprintversenyen kettős győzelmet elkönyvelő McLaren eközben a negyedik és a hetedik helyen találta magát. 

A címvédő csapat úgy érezte, a kvalifikáción mutatott teljesítmény ébresztőt fújt neki, és felébredt a rajtelsőséggel és kettős sikerrel átitatott, édes álomból. „Egyelőre nem néztem meg a többiekkel való összevetést, de egy kevés mindenhol hiányzott. Úgy éreztem, jobb munkát végeztem, egyszerűen lassabbak voltunk – kezdte az értékelést Norris, aki 385 ezreddel maradt el a legjobb időtől, és a negyedik rajtkockából várhatja a rajtot. – Most valamivel közelebb voltunk ahhoz, ahol alapból lennünk kell. Tudom, hogy szoros volt a vége, és talán lehetne azt mondani, hogy meglehetett volna a harmadik hely. Az a furcsa, hogy mennyi tempót vesztettünk az előző naphoz képest, ezt kell először megértenünk.”

„Ez részben a körülmények miatt is történhetett, mivel sokkal melegebb volt, mint pénteken ilyenkor, és a szél is megváltozott. De összességében sokkal nehezebb, zűrösebb edzésünk volt csapatszinten is. Van néhány dolog, amit meg kell értenünk, de nem arról van szó, hogy rossz munkát végeztünk volna, hanem arról, hogy mindenki más teljesített alul pénteken, és mi kihasználtuk az adandó lehetőséget, és most vagyunk inkább a megérdemelt pozícióinkban – jelentette ki, majd hozzátette, változtattak az autón a sprintverseny és az időmérő között. – Hozzányúltunk a kocsihoz, de semmi olyanhoz, ami lassabbá tehetne minket.”

Noha a garázs túlsó oldalán Piastri a sprintfutamon még a második helyet szállította, a kvalifikáció első szakaszában az is kérdést jelentett, egyáltalán továbbjut-e. Az ausztrál végül megmenekült, és egészen a Q3-ig menetelt, ahol a hetedik pozíciót szerezte meg, lemaradása bő három tizedmásodperc volt a csapattársához képest, igaz, a középső szektorban meglepő módon így is az övé volt a legjobb részidő. „Tudtuk, hogy szoros lesz. Őszintén szólva, Antonelli mostani körideje közelebb van ahhoz, mint amit a Mercedestől vártunk. Lando elég közel került a második-harmadik helyhez, de ami engem illet, nagyon zűrös kvalifikációm volt, és sok dolog nem úgy alakult, ahogy vártuk vagy reméltük. Szóval ezen még dolgozunk kell.”

„Rendkívül nehezek voltak a körülmények: nagy volt a szél és a forróság, ami igazi próbatételt jelent. Többé-kevésbé végig ugyanolyan volt az autó. Nem volt könnyű, és szerintem egyszerűen jó munkát végeztünk pénteken azzal, hogy gyorsan megtaláltuk a megfelelő beállításokat. A kocsi nem igazán érződött másnak. A többiek felzárkóztak, és sokkal jobban kihozták a maximumot abból, ami a rendelkezésükre áll. Nem túl nagy meglepetés, kissé arcon csapott a valóság, de közben vannak olyan dolgok, amiket jobban is végezhettünk volna, szóval van bőven tennivaló.” 

A McLaren visszaesett a remek kezdés után Miamiban (Fotó: AFP)

Míg a McLaren a teljes időmérőt nézve esett vissza, Leclerc ezúttal is végig ott volt az elejében, és úgy tűnt, ha a pole pozícióért nem is, de legalább az első rajtsortét egyértelműen harcban van. A monacói a végén ugyanakkor megint állva maradt a többi ellenfeléhez képest, és csaknem három és fél tizeddel maradt le a rajtelsőségről. „A határon voltam, egyszerűen nem voltunk elég gyorsak sem most, sem az egész hétvégét tekintve. Jelentős fejlesztési csomagot hoztunk, ami segített, de még mindig vannak olyan területek, ahol kicsit javulnunk kell. Nehéz időmérő volt, szinte folyamatosan változott a szél, és így az autó viselkedése is. Különösen a 11-es és a 12-es kanyarokban tapasztaltam hatalmas különbségeket, így nehéz volt összetenni a kört.”

„A harmadik rajthely elég jó kiindulópontot jelent, és ez az eddigi legjobb időmérős eredményem az idén. Úgy gondolom, összességében jobb munkát végeztünk az autóval, mint a sprintidőmérőn vagy a sprintfutamon. A második Q3-as próbálkozásom alkalmával nagyon másnak érződött a gép, de szerintem ebben nagy szerepet játszott a szél, és a legtöbb versenyző nem is tudott javulni. Vasárnap újabb remek rajtra lesz szükségünk, aztán meglátjuk, mire megyünk. Úgy tűnik esni fog, ami eléggé nyitottá teheti a küzdelmet.”

Bár Lewis Hamilton az időmérő második szakaszában hirtelen az első háromban találta magát, az egész hétvégét figyelembe véve végig lemaradásban volt házon belül, és a Q3-ban sem tudott olyan mértékben előrelépni, mint a vetélytársak, így a hatodik rajthelyet szerezte meg. A hétszeres világbajnok igyekezett a pozitívumokat előtérbe helyezni. „A kvalifikáció előrelépést jelentett. Rengeteget változtattunk az autón, és sokkal jobbnak érződött a volán mögött, különösen a második szakaszban, ahol erősnek mutatkoztunk. Utólag azt kívánom, bárcsak ilyen beállításokkal kezdtem volna a hétvégét is, Charles számára ez jelentette a kiindulópont.”

„A Q3-ban már nehezebb volt a helyzet, és nem is tudtam mindent kihozni a gépből, maradt benne. Főként az 1-es és a 8-as kanyarban szenvedtem. Sokkal jobb alapunk van vasárnapra, szóval izgatottan várom a versenyt. Nagyon hálás vagyok a teljes csapatnak a kemény munkáért, megvalósították ezeket a fejlesztéseket, és folyamatosan előrébb visznek minket. Egy lépést tettünk a helyes irányba, és most az a legfontosabb, hogy továbbra is együtt dolgozzunk azon, hogy még többet tudjunk kihozni az autóból. ”

Leclerc a legjobb időmérős eredményét érte el (Fotó: AFP)

A Red Bull azzal a céllal érkezett meg Miamiba a hosszú kényszerszünet után, hogy ki szeretne törni a középmezőny fogságából, majd hirtelen az első sorban találta magát. Verstappen mindössze 166 ezreddel maradt el a pole pozíciós időtől, és remek helyzetből várhatja az év negyedik versenyét. „Annyi minden nem működött egészen eddig a hétvégéig. Változtattunk néhány dolgon, és most már sokkal kényelmesebben érzem magam a volán mögött. Sokkal magabiztosabb vagyok, és most már nem azt érzem, hogy csak utas vagyok az autóban. Ez szerintem már pénteken is egyértelműen látszott, és a sprintfutam sem sikerült túl rosszul. Volt néhány pillanat, amikor lépést tudtam tartani az előttem haladó autókkal, ahelyett, hogy azok elhúztak volna előttem, hogy aztán soha többé nem lássam őket.”

„Végrehajtottunk néhány apróbb változtatást az időmérőre is, és úgy fest, ez is segített valamennyit. Egészen hihetetlen, hogy az előző nagydíjon még egy másodperc hátrányban voltam, míg most itt vagyok az első rajtsorban. Ez óriási dolog! Természetesen egyáltalán nem voltunk elégedettek az előző versenyeken mutatott teljesítményünkkel, de mindenki teljes erőbedobással dolgozott a problémák feltárásán, és sikerült megoldásokat találni. Egyszerűen csodálatos ezt látni, elképesztő csapatmunka volt.”

„Korábban semmi sem működött, utasnak éreztem magam az autóban. Alulkormányzottá vált, kicsúszott alólam, teljesen másképp viselkedett egyik edzésről a másikra anélkül, hogy egyáltalán hozzányúltunk volna. Még mindig nem értünk mindent, de nagy részét már igen, és végre úgy vezethetek, ahogyan szeretnék. Nem számítottam ilyen eredményre, a cél az volt a hétvége előtt, hogy valamivel közelebb kerüljünk a három élcsapathoz, de az normális esetben nagyjából a hetedik helyet jelentette volna. Szóval sokkal jobban alakult az időmérő, mint arra előzetesen számítottunk.”

„Egy jó rajtra lenne szükségünk, az idén nem volt túl sok olyanom. Meglátjuk, mit tartogat vasárnap az időjárás, de már most elégedett vagyok azzal, ahol tartunk. Innen már látszik a fény az alagút végén, és csak tovább kell nyomnunk, hogy még tovább csökkentsük a lemaradásunkat. A tempónk jónak tűnt a sprintfutamon, amikor tiszta levegőben autóztam. Persze, vasárnap teljesen más lesz minden.”

Míg Verstappen szárnyalt, Isack Hadjar szemlátomást küszködött a Red Bull volánja mögött. A francia már a sprintidőmérő után sem értette, honnan jött a nagy hátránya házon belül, és a helyzet a szombati kvalifikációra sem javult. A pilóta több mint 8 tizedmásodperccel maradt el a márkatársától, ráadásul a leintés után az autója fennakadt az egyik ellenőrzésen is, így a 9. rajthelyét is elvesztette, és a bokszutcából lesz kénytelen rajtolni. 

A szombat sokkal jobban alakult. Őszintén szólva, az egész időmérőn jobban ment, kivéve az utolsó szakaszt. A Q1-ben és a Q2-ben is nagyon jól éreztem magam, de az utolsó szegmensben problémám volt a visszaváltással, és rengeteg időt vesztettem az elő szektorban. Az egyenesekben nagy hátrányban voltam a másik autóhoz (Verstappenéhez) képest. Azt irányítom, amit tudok: a kanyarokban ott vagyok, de utána... Reggel rendben volt, de még akkor sem volt tökéletes, még mindig hiányzik teljesítmény. Még nem találtuk meg. Igaz, hogy nem jelent 9 tized különbséget, de határozottan vesztettem időt” – magyarázta még az ítélethirdetés előtt. 

Antonelli Miamiban is legyőzte Russellt egy körön (Fotó: AFP)

Bár a Mercedes mindent vitt az első három nagydíjon, a miami hétvége korábbi részében mutatott teljesítmény alapján nem tűnt úgy, hogy Antonelli folytatni tudja az időmérős menetelését. Az olasz ugyanakkor a szombati időmérő harmadik szakaszának elején robbantott, és ugyan nem tudott már tovább faragni az idején, az 1:27.798-as kör így is elegendő volt a pole pozícióhoz. Antonelli az újabb sikere révén elit társasághoz csatlakozott, hiszen Ayrton Senna és Michael Schumacher után ő lett az F1 történetének harmadik olyan versenyzője, aki az első három rajtelsőségét három egymást követő versenyhétvégén szerezte meg. 

Csodálatos nap volt, csodálatos, hogy újra pole pozícióban vagyok! Nyilvánvalóan nehezen indult a nap a sprintfutammal, nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettük volna, de nagyon örülök, hogy sikerül talpra állnunk. Jó időmérő volt. A Q3 végén kicsit túl izgatott lettem, de az első köröm elég jól sikerült, azzal nagyon elégedett vagyok. A végén rendkívül ideges voltam, csak vártam, hogy mindenki más befejezze a körét, végül elég volt. Remélhetőleg vasárnap varázslatos rajtot veszek, jó lenne, ha nem veszítenék pozíciókat, a lehető legjobbamat fogom nyújtani. Ez a hétvége nyilván valamivel nehezebb a számunkra, de összetartunk, és a lehető legtöbb teljesítményt hozzuk ki.”

Míg Antonelli egyértelműen előrelépett az időmérőre, George Russell vesszőfutása tovább folytatódott Miamiban. A brit pilóta végig lemaradásban volt a csapattársához képest, és végül négy tized hátránnyal az ötödik rajthelyet szerezte meg. „A harmadik hely is benne lehetett volna a pakliban. Ezen a pályán egyszerűen mindig nehezen boldogultam. Tavaly Kimi szerezte meg a rajtelsőséget a sprintkvalifikáción, míg én ötödik voltam, most is ott van a pole-ban, míg én az ötödik vagyok. Nem igazán aggaszt, tudom, hogy szenvedek, amikor alacsony a tapadás és nagy a forróság” – tette hozzá a futamot 7 pont hátrányból váró Russell. 

MIAMI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliolaszMercedes1:27.798átlag: 221.909 km/ó
  2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:27.9640.166 mp h.
  3.Charles LeclercmonacóiFerrari1:28.1430.345
  4.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:28.1830.385
  5.George RussellbritMercedes1:28.1970.399
  6.Lewis HamiltonbritFerrari1:28.3190.521
  7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:28.5000.702
  8.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:28.7620.964
  9.Isack Hadjar*franciaRed Bull-Ford1:28.7890.991
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:28.8101.012
11.Nico HülkenbergnémetAudi1:29.4391.323
12.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:29.4991.383
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:29.5671.451
14.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:29.5681.452
15.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:29.7721.656
16.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:29.9461.830
17.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:30.1331.480
18.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:31.0982.445
19.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:31.1642.511
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:31.6292.976
21.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:31.9673.314
22.Gabriel BortoletobrazilAudi1:33.7375.084
*: kizárták technikai szabálysértés miatt, a bokszutcából kell rajtolnia.

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
  1.Antonelli1:28.653  1.Verstappen1:28.116
  2.Leclerc1:28.938  2.Antonelli1:28.289
  3.Verstappen1:29.099  3.Leclerc1:28.315
  4.Norris1:29.183  4.Piastri1:28.332
  5.Hadjar1:29.324  5.Hamilton1:28.477
  6.Bearman1:29.340  6.Russell1:28.477
  7.Hamilton1:29.483  7.Norris1:28.920
  8.Russell1:29.492  8.Hadjar1:28.941
  9.Sainz1:29.540  9.Colapinto1:28.975
10.Colapinto1:29.58410.Gasly1:29.070
11.Lawson1:29.59511.Hülkenberg1:29.439
12.Hülkenberg1:29.64512.Lawson1:29.499
13.Albon1:29.72013.Bearman1:29.567
14.Ocon1:29.83814.Sainz1:29.568
15.Gasly1:29.91415.Ocon1:29.772
16.Piastri1:29.92016.Albon1:29.946
17.Lindblad1:30.133  
18.Alonso1:31.098  
19.Stroll1:31.164  
20.Bottas1:31.629  
21.Pérez1:31.967  
22.Bortoleto1:33.737  

MIAMI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

 1.Kimi AntonelliolaszMercedes
 2.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford
 3.Charles LeclercmonacóiFerrari
 4.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
 5.George RussellbritMercedes
 6.Lewis HamiltonbritFerrari
 7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
 8.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes
9.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes
10.Nico HülkenbergnémetAudi
11.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford
12.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
13.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
15.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
16.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford
17.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda
18.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda
19.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari
20.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari
21.Gabriel BortoletobrazilAudi
Bokszutcai rajtIsack HadjarfranciaRed Bull-Ford
5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés1. Leclerc 1:29.310
Sprintidőmérő1. Norris 1:27.869
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Piastri, 3. Leclerc
Időmérő1. Antonelli 1:27.798
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja19.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00

 

