Videó: így szólt a székely himnusz Csíkszeredán a FCSB legyőzése után
Mint beszámoltunk róla, a Csíkszereda 1–0-ra legyőzte a FCSB-t a román labdarúgó-bajnokság (Superliga) alsóházi rájátszásának 7. fordulójában. A lefújás után együtt ünnepelt a csapat a szurkolókkal, és közösen elénekelték a székely himnuszt.
Szombaton aztán matematikailag is biztossá vált, hogy a Csíkszereda benn marad az élvonalban.
A Csíkszereda pontot szerzett Nagyszebenben
2026.04.24. 18:25
A Csíkszereda először kapott ki a rájátszásban
2026.04.06. 18:27
