A DAC edzője: Ha négyszer kikapsz a Slovantól, akkor megérdemelten állnak ott, ahol...

„Véleményem szerint ez nagyon szigorú kiállítás volt. A Slovan ellen már tizenegy emberrel is nehéz játszani, nemhogy tízzel” – jegyezte meg Fodrek.

Érdekesség, hogy a mérkőzés végén egy hasonló belépő után – amikor Pokorny lépett oda Julien Bationónak – még szabálytalanságot sem ítélt a játékvezető.

Tíz nappal korábban Nagyszombatban Bálint Kiss játékvezető döntései befolyásolták a mérkőzést, pedig ott volt Ivan Kruzliak is, Szlovákia egyik legjobb bírója, aki az UEFA elitcsoportjába tartozik. Ismét érthetetlen volt a játékvezetői bizottság döntése: Kruzliak ezúttal Somorján, a másodosztályban vezetett mérkőzést.

A vendégek emberhátrányban is felvették a harcot a Slovannal, és két nagy helyzetük is volt, így akár az egy pontot is megszerezhették volna.

„Tigran Barszegjan megmutatta a klasszisát, a végén pedig Nino Kukovecnek volt egy hatalmas helyzete. Közel jártunk az egyenlítéshez, ami reálisan egy pontot jelenthetett volna. Gól nélkül azonban nehéz mérkőzést nyerni. A Slovan betalált, mi pedig csalódottan távozunk” – folytatta Fodrek.

A szakvezető kitért az őszi és a tavaszi időszak közötti különbségekre is. Míg 2025 végén három pont volt a különbség a Slovan és a DAC között, mostanra ez tíz pontra nőtt.

„Ha hiányzik a pályáról Redzic Damir, Viktor Djukanovics és Ammar Ramadan, akik ősszel összesen huszonhét gólt szereztek, nem könnyű pótolni őket. Igyekeztünk a távozókat és a sérülteket helyettesíteni, de ez nem mindig sikerül. Az viszont tény: ha négyszer kikapsz a Slovantól, akkor megérdemelten állnak ott, ahol vannak” – zárta Branislav Fodrek.

Középen Tuboly Máté (Fotó: DAC 1904)

Tuboly Máté hasonlóan értékelte a mérkőzést:

„Úgy gondolom, a találkozó nagy részében domináltunk, megvoltak a helyzeteink, de ha ezeket nem értékesítjük, nagyon nehéz nyerni. Szomorú, hogy így végződött, hiszen tudtuk, mit jelentett ez a mérkőzés a Slovan számára. Mi is szerettük volna megszerezni a három pontot, örömet szerezni a szurkolóknak, és lezárni a második hely kérdését, de ez most nem sikerült. Kevés helyzetük volt a hazaiaknak, de sajnos ez rájuk jellemző: kevés lehetőségből is képesek gólt szerezni. Nagyon csalódott vagyok amiatt, hogy négyszer kikaptunk tőlük, mert játékban ez egyáltalán nem tükröződött. Több mérkőzésen is domináltunk, mégis pont nélkül maradtunk ellenük. Most egy nagyon nehéz idegenbeli mérkőzés vár ránk Nagymihályban, ahol mindenképpen győzni szeretnénk, és meg is van rá az esélyünk. Ezután hazai pályán zárjuk a szezont, ahol szintén nyerni szeretnénk, és jó szájízzel, a második helyen befejezni az idényt” – nyilatkozta lapunknak.

Ünneplés helyett magyargyalázás

A mérkőzés során a Slovan szurkolói az elmúlt évekhez képest kevesebb gyalázkodó rigmust skandáltak. A találkozó előtt azonban felhangzott a „magyar k.rvák” rigmus, majd az „üsd a magyar fejét” kiabálás akkor erősödött fel, amikor a togói Samsindin Ouro piros lapja után elhagyta a pályát.

A lefújást követően a Slovan szurkolói a pályára özönlöttek. Ahelyett, hogy csapatuk bajnoki címét ünnepelték volna, többször is magyarellenes rigmusokat skandáltak, sőt egyes csoportok a magyarok halálát is követelték.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

FELSŐHÁZI RÁJÁTSZÁS, 8. FORDULÓ

Slovan Bratislava–DAC 1–0 (0–0)

Pozsony, Tehelné Pole, 11 210 néző. Vezette: Peter Ziemba

Slovan: Takács – Blackman, Bajric, Markovics, Cruz – Ibrahim (Zuberu, 55.), Pokorny – Gajdos (Ihnatenko, 86.) – Barszegjan (Mak, 86.), Griger (Weiss, 76.), Jankovic (Yirajang, 76.). Vezetőedző: Vladimir Weiss

DAC: A. Popovics – Kapanadze (Sylla, 85.), Kacsaraba, Nemanic, A. Mendez (Kmet, 85.) – Bationo, Ouro, Blazek – Gueye (Tuboly, 62.), Gagua (Kukovec, 72.), Diongué (Rhyan Modesto, 72.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Barszegjan (80.)

Kiállítva: Ouro (62.)