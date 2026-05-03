Vízilabda: az Eger, a Szeged és a BVSC is rendez döntőt a fiúknak

A fiú korosztályos vízilabda-bajnokságok középszakaszának befejeztével kialakultak az évadot záró nyolcas döntők mezőnyei.

A bajnoki cím mindhárom korosztályos országos bajnokságban májusban talál gazdára.

A nyolcas döntők sorát május 8-10-én a gyermekkorosztály kezdi meg. A minitornát az Eger rendezi, amely a hetedik helyen került be a Final 8-be. A házigazda csapat a negyeddöntőben a KSI-vel találkozik, a középszakasz győztese, az UVSE pedig a Vasassal méri össze tudását. Emellett Semmelweis OSC–FTC és Budapesti Honvéd–BVSC-Zugló lesz a nyitó napi program.

Az UVSE tavaly az OSC ellen nyerte meg a gyermekbajnokság aranymeccsét Forrás: MVLSZ

Egy héttel később az ifjúsági bajnokság nyolcas döntője következik Szegeden.

A házigazda Szeged nagy reményekkel várja a minitornát miután a középszakaszban a legjobbnak bizonyult.

A negyeddöntőben Szeged–Eger, KSI–FTC, Szolnok–BVSC-Zugló és Semmelweis OSC–UVSE mérkőzéseket rendeznek, és a háromnapos esemény érdekességét adja, hogy a bajnokság eddigi eredményei alapján megállapítható: ez a nyolc csapat nagyjából egyforma játékerőt képvisel, így minden bizonnyal nemcsak színvonalas, hanem igen kiélezett összecsapásokra számíthatunk.

A serdülők május 22-24. között döntenek a bajnoki érmekről. A tornát a BVSC rendezi. A zuglóiak a harmadik helyen zárták a középszakaszt, a nyolc között a Szentessel találkoznak. A felsőházi győztes Semmelweis OSC a Szeged ellen kezd, továbbá UVSE–Vasas és KSI–FTC mérkőzéséken szurkolhatnak a kilátogatók.

(Kiemelt képünkön: a Szeged ifjúsági csapat hazai medencében remekelhet Fotó: Albert Péter)