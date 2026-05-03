Az FIA-elnök kijelentette: visszatérnek a V8-as motorok az F1-be!

A Formula–1-ben már jó ideje jelent témát a versenyzők és a szurkolók által is közkedvelt V8-as erőforrás visszatérése, és az elmúlt időszakban még inkább felerősödtek azok a híresztelések, hogy a királykategória valóban visszanyúl a 2006 és 2013 között használt motorformulához.

Az idei évtől bevezetett V6-os hibrid erőforrások – melyeknek az égésből és az elektromos energiából származó teljesítménye 50-50 százalékos arányban oszlik meg – ugyanis amellett, hogy túl bonyolultak és drágák, eléggé megosztóak is a résztvevők és a nézők körében egyaránt.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöke, Mohammed ben-Szulajem a hétvégi Miami Nagydíj helyszínén megerősítette azokat a híreket, hogy valóban nagy esély mutatkozik a V8-as erőforrás visszahozatalára. „Érkezik! Ó, igen, érkezik! Valójában csak idő kérdése. Az FIA-nak 2031-ben már meglesz a hatalma ahhoz, hogy ezt a motorgyártók szavazata nélkül megtegye. A szabályok lehetővé teszik ezt. Mi viszont már egy évvel korábban szeretnénk visszahozni, amit most már mindenki (kívülállóként) kér tőlünk.”

„Amikor elmondod ezt a motorgyártóknak, nemet mondanak, de aminek jönnie kell, az jönni fog, és az FIA vissza fogja kapni ezt a hatalmát. Ami a V10-es erőforrást illeti… úgy érzem, ha megkérdezem bármelyik gyártót, hogy készítenek-e V10-es motorral hajtott autót… Régen sok kocsiban volt, de manapság már nem ez a helyzet. A legnépszerűbb és egyben legegyszerűbben kezelhető a V8-as erőforrás, van hangja, kevésbé összetett és könnyű.”