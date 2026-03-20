Pádár harmadik, Ábrahám negyedik 200 gyorson az amerikai egyetemi úszódöntőben

2026.03.20. 08:48
null
Pádár Nikolett az atlantai versenyen (Fotó: Getty Images)
Ábrahám Minna úszás Pádár Nikoletta
Fő számukban, 200 yard gyorson Pádár Nikolett a harmadik, Ábrahám Minna pedig a negyedik helyen végzett az amerikai egyetemi úszódöntőben (NCAA).

Az Atlantában zajló viadal eredményközlője szerint a Texas egyetemet erősítő 19 éves Pádár Nikolett 1:40.78 perces idővel csapott célba, ez csaknem öt tizeddel maradt el a nyitó napon a 4x200 yardos váltóban úszott, iskolarekordot jelentő idejétől (1:40.30).

A USC színeiben versenyző, ugyancsak 19 esztendős Ábrahám Minna – aki kisebb sérüléssel bajlódik – 1.41.66-tal lett negyedik.

A számot Anna Moesch nyerte 1.39.23 perccel, ami a viadal történetének második legjobb ideje, a rekordot Missy Franklin tartja 1:39.10-zel.

Az NCAA női döntőit Atlantában rendezik, a viadal szombaton zárul.

(MTI)

 

Ábrahám Minna úszás Pádár Nikoletta
