Pádár harmadik, Ábrahám negyedik 200 gyorson az amerikai egyetemi úszódöntőben

Az Atlantában zajló viadal eredményközlője szerint a Texas egyetemet erősítő 19 éves Pádár Nikolett 1:40.78 perces idővel csapott célba, ez csaknem öt tizeddel maradt el a nyitó napon a 4x200 yardos váltóban úszott, iskolarekordot jelentő idejétől (1:40.30).

A USC színeiben versenyző, ugyancsak 19 esztendős Ábrahám Minna – aki kisebb sérüléssel bajlódik – 1.41.66-tal lett negyedik.

A számot Anna Moesch nyerte 1.39.23 perccel, ami a viadal történetének második legjobb ideje, a rekordot Missy Franklin tartja 1:39.10-zel.

Az NCAA női döntőit Atlantában rendezik, a viadal szombaton zárul.

(MTI)