Pádár harmadik, Ábrahám negyedik 200 gyorson az amerikai egyetemi úszódöntőben
Fő számukban, 200 yard gyorson Pádár Nikolett a harmadik, Ábrahám Minna pedig a negyedik helyen végzett az amerikai egyetemi úszódöntőben (NCAA).
Az Atlantában zajló viadal eredményközlője szerint a Texas egyetemet erősítő 19 éves Pádár Nikolett 1:40.78 perces idővel csapott célba, ez csaknem öt tizeddel maradt el a nyitó napon a 4x200 yardos váltóban úszott, iskolarekordot jelentő idejétől (1:40.30).
A USC színeiben versenyző, ugyancsak 19 esztendős Ábrahám Minna – aki kisebb sérüléssel bajlódik – 1.41.66-tal lett negyedik.
A számot Anna Moesch nyerte 1.39.23 perccel, ami a viadal történetének második legjobb ideje, a rekordot Missy Franklin tartja 1:39.10-zel.
Az NCAA női döntőit Atlantában rendezik, a viadal szombaton zárul.
(MTI)
Betlehem Dávid és Késely Ajna az 1500 m gyors bajnoka
Úszás
2026.03.07. 18:26
Két válogatott úszót igazolt a BVSC
Úszás
2026.03.06. 14:01
Hosszútávúszó medencés ob: zöld-fehér bajnokok
Úszás
2026.03.05. 20:50
Úszás: medencében, hosszú távon, tizenkettedszer
Utánpótlássport
2026.03.04. 17:41
