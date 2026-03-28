Kós Hubert tovább javította a nem hivatalos világcsúcsot 100 yard háton

2026.03.28. 08:54
Kós Hubert az előfutam után a döntőben tovább javította minden idők legjobb idejét 100 yardos (91.44 méter) hátúszásban az amerikai egyetemi (NCAA) úszódöntő pénteki napján.

Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövid pályás eseményen a viadal eredményközlője szerint a Texas egyetem magyar olimpiai bajnoka, Kós Hubert – aki szombaton (ma) ünnepli 23. születésnapját – azt követően, hogy a selejtezőben 43.08 másodperces rekordot ért el, a fináléban 42.61-re faragta saját nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot).

Kós egy nappal korábban is igazolta szenzációs formáját, miután 100 yard pillangón úgy lett második öt századdal lemaradva Josh Liendo mögött, hogy beállította a kanadai korábbi rekordját (42.54).

„Karrierem kedvenc úszása volt. Az olimpia más, ott nagy a teher, bár az országért is úszol, mégis nagyon egyedül vagy. Itt négy napig egy csapat vagyunk, fanatizáljuk egymást, és ma a csapatért csináltam ezt” – nyilatkozta közösségi oldalán a magyar klasszis.

Az 500 yardos gyorsúszás fináléjában Sárkány Zalán volt érdekelt, a 22 esztendős magyar úszó – aki 1650 yardon egyéni csúccsal második volt, és az 1000 yardos részideje NCAA-rekord volt - 4:07.95 perces idővel negyedik lett, s hét századdal csúszott le a dobogóról.

