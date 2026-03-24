Kós és Sárkány is győzelmi esélyekkel várja az amerikai egyetemi úszódöntőket

2026.03.24. 11:06
null
Fotó: Jack Spitser/Spitser Photography
úszás Sárkány Zalán Kós Hubert
Szerdától szombatig az atlantai McAuley Aquatic Centerben rendezik a férfi amerikai egyetemi úszódöntőt, Kós Hubert és Sárkány Zalán több számban esélyesként ugrik medencébe.

 

A 200 méter háton olimpiai bajnok Kós egy évvel ezelőtt 200 yard vegyesen, valamint 100 és 200 yard háton diadalmaskodott, utóbbi két versenyt NCAA-rekorddal, egyben a világ valaha volt legjobb idejével nyerte meg, ezzel oroszlánrészt vállalt a Texas egyetem végső sikeréből. Ennek köszönhetően őt választották a viadal legjobb versenyzőjének.

A 22 éves magyar klasszisnak ez lesz az utolsó NCAA-döntője, mivel jövőre befejezi tanulmányait a Texas egyetemen, amelynek úszócsoportját a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps legendás edzője, Bob Bowman irányítja. A Bowman-Kós páros sorozatban a harmadik évben vezetheti egyetemi bajnoki címre csapatát, 2024-ben még az Arizona State Sun Devils együttesével diadalmaskodtak, tavaly pedig már mindketten a Texas Longhornst erősítették.

Kós – aki 100 yard pillangón is ott van a nevezési listán – korábban a közmédiának nyilatkozva elárulta, fő számaiban mindenképpen szeretné megjavítani egyéni legjobbjait, amelyek egyben nem hivatalos világcsúcsokat is jelentenének yardos medencében.

Mellette Sárkány Zalán az, akitől magyar részről szép eredményeket lehet várni, az Indiana egyetem rövid pályás világ- és Európa-bajnoka az 1650 yardos gyorsúszó viadalt az idei legjobb idő birtokosaként várja, míg 500 yardon a második az előzetes rangsorban.

„Ez lesz az utolsó egyetemi bajnokságom, szeretnék az edzőknek és magamnak is bizonyítani, egyben a harmadik címemet megszerezni a leghosszabb számban. Most vagyok a legjobb formában életemben, ezt a rövidpályás Európa-bajnokság is megmutatta. Én és az edzőim is bízunk az elvégzett munkában, a mezőny erős lesz, de magabiztosan állok oda” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornának Sárkány, aki megjegyezte, a verseny első napján rendezik az 1650 yardos versenyt, ő pedig egész évben éppen szerdán úszta a legjobb időket.

A 22 éves magyar versenyző elmondta, április 9-én hazautazik Magyarországra és részt vesz a soproni országos bajnokságon, ahol szeretne „örömet szerezni” klubjának, a veszprémi Balaton ÚK-nak, illetve edzőjének, Szokolai Lászlónak.

(MTI)

 

