Nemzeti Sportrádió

Szabályváltozások jönnek az öttusában, Kínában lesz az idei világbajnokság

Vágólapra másolva!
2026.01.28. 20:45
null
Képünk illusztráció (Fotó: Getty Images)
Címkék
Öttusa úszás Nemzetközi Öttusaszövetség
Az úszást és a lövészetes futást érintő két szabályváltoztatásról döntött a Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) végrehajtó bizottsága.

A szervezet közlése szerint úszásban a távot 200-ról 100 méterre csökkentik, a kombinált számban pedig az eddigi négy lövősorozat helyett öt lesz. A módosítások azonnal hatályba lépnek.

Az UIPM szerdán közleményben számolt be a döntésekről. Ebben kitért rá, hogy a változtatásokról előzetesen egyeztetett a nemzeti szövetségekkel, három országban pedig már tesztelték az új formátumot.

Rob Stull elnök úgy fogalmazott, az újítások azt a célt szolgálják, hogy a sportág dinamikusabbá váljon és a nézők számára nagyobb látványosság legyen, egyúttal nagyobb értéket képviseljen az olimpiákon.

Arról is döntés született, hogy az idei világbajnokságnak a kínai Kujjang ad otthont augusztus 24. és 30. között.

 

Öttusa úszás Nemzetközi Öttusaszövetség
Legfrissebb hírek

Amerikai színekben folytatja Ilya Kharun kétszeres olimpiai bronzérmes úszó

Úszás
2026.01.26. 19:33

Úszás: a Kocsis-Jackl tandem folytatja

Utánpótlássport
2026.01.24. 11:26

Tibolya Péter: Nincs olyan, hogy megérkeztünk

Utánpótlássport
2026.01.23. 17:09

Koleszár Mihály és Guzi Blanka 2025 legjobb magyar öttusázója

Egyéb egyéni
2026.01.23. 09:46

Holtan találták meg az eltűnt orosz úszót a Boszporuszon

Úszás
2026.01.22. 10:45

Úszás: ománi, beleki és sukorói edzőtáborokban a legjobb ifik

Utánpótlássport
2026.01.21. 19:39

Szántó Dávidot kitüntetik a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokának beiktató ünnepségén

Úszás
2026.01.21. 12:34

Fábián Bettina lett az év legjobb nyílt vízi úszónője az európai szövetségnél

Úszás
2026.01.15. 12:12
Ezek is érdekelhetik