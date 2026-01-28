Szabályváltozások jönnek az öttusában, Kínában lesz az idei világbajnokság

Az úszást és a lövészetes futást érintő két szabályváltoztatásról döntött a Nemzetközi Öttusaszövetség (UIPM) végrehajtó bizottsága.
A szervezet közlése szerint úszásban a távot 200-ról 100 méterre csökkentik, a kombinált számban pedig az eddigi négy lövősorozat helyett öt lesz. A módosítások azonnal hatályba lépnek.
Az UIPM szerdán közleményben számolt be a döntésekről. Ebben kitért rá, hogy a változtatásokról előzetesen egyeztetett a nemzeti szövetségekkel, három országban pedig már tesztelték az új formátumot.
Rob Stull elnök úgy fogalmazott, az újítások azt a célt szolgálják, hogy a sportág dinamikusabbá váljon és a nézők számára nagyobb látványosság legyen, egyúttal nagyobb értéket képviseljen az olimpiákon.
Arról is döntés született, hogy az idei világbajnokságnak a kínai Kujjang ad otthont augusztus 24. és 30. között.
