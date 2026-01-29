A MÚSZ határozatot adott ki Széchy Tamás ügyében

A Magyar Úszószövetség még 2025 májusában állított fel eseti vizsgálóbizottságot a néhai edző, Széchy Tamás sportolókkal szemben tanúsított magatartásának utólagos kivizsgálására. A MÚSZ júliusban közölte, hogy a független szakértőkből – Papp Gábor, Tausz Katalin, Danks Emese, Tornyossy Mónika és Ugrin Tamás – álló testület az első ülésén meghatározta ügyrendjét, majd közzétett egy felhívást, miszerint mindazok jelentkezését várják, akik úgy gondolják, hogy Széchy Tamással kapcsolatban sérelmeik vannak.

A MÚSZ csütörtök este közölte, hogy az elnökség a 28-ai ülésen részletesen megtárgyalta a Széchy sportolókkal szemben tanúsított magatartásának utólagos feltárására létrehozott eseti vizsgálóbizottság jelentését.

„A külső szakértőkből (jogász, gyermekvédelmi szakember, pszichológus, szociológus) álló bizottság 2025 augusztusában kezdte meg a munkáját, amelynek során több órányi archív felvételt nézett át és közel 20 érintett személyt hallgatott meg. A ténylegesen megkeresettek száma ennél is több volt, ám voltak olyanok – mint az úszószövetség korábbi, Széchy Tamás aktív edzői időszakában dolgozó vezetői, Gyárfás Tamás és Ruza József – akik nem vállalták a meghallgatást.

A visszaemlékezések alapján az Eseti Bizottság megállapította, hogy bár az állításokra a 2004-ben elhunyt Széchy Tamásnak már nincs lehetősége reagálni, ezért azok nem kezelhetők kész tényként, ám amennyiben azok megtörténtek, mind a mai, mind a 40 évvel ezelőtti jogi és erkölcsi normák szerint, valamint pszichológiai szempontból meg nem engedett és elítélendő cselekménynek minősülnek” – olvasható a MÚSZ honlapján.

A Bizottság közölte, hogy mindenkit megillet a tisztességes eljáráshoz való jog, ami a felelősség halál utáni vizsgálatának tilalmát is jelenti; tehát a felelősség halál utáni megállapítása alapvető jogi garanciákat és ennek folytán kegyeleti jogot sértene. A Bizottság emiatt nem tudott tényszerű megállapítást vagy konkrét javaslatot megfogalmazni a MÚSZ elnöksége felé.

„Az elnökség a bizottsági jelentés megismerése után úgy határozott, hogy bár Széchy Tamás személyes felelőssége kegyeleti jogi okokból valóban nem állapítható meg, szükségesnek tartja egyértelműen és félreérthetetlenül leszögezni, hogy a Szövetség alapértékeivel és erkölcsi normarendszerével összeegyeztethetetlen bármilyen formájú abúzus, hatalommal való visszaélés vagy méltóságot sértő magatartás, különös tekintettel a kiskorú sportolók esetében. A MÚSZ határozottan elítél minden ilyen cselekményt, és zéró toleranciát képvisel a sportolók testi, lelki és emberi méltóságát sértő magatartásokkal szemben. Éppen ezért megfontolásra javasolja a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda fenntartójának, a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.-nek, hogy a létesítmény elnevezéséből hagyják el Széchy Tamás nevét” – írja a szövetség, amely hangsúlyozza, hogy kiemelt stratégiai célként kezeli a gyermekvédelmet.