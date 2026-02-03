Milánó 2026: egyet fizet, kettőt kap akció a megnyitó előtti versenyekre

A most bejelentett promóció keretében a szurkolók két belépőt vásárolhatnak egy áráért a szerda és péntek között megrendezésre kerülő események egy részére.

A curling viadalai már szerdán elkezdődnek, de érvényes az akció például a Svédország–Németország női jégkorong-csoportmérkőzésre, valamint a hódeszkások férfi big air selejtezőjére is csütörtökön.

Eddig mintegy 1.2 millió jegyet adtak el a téli olimpiára, és az azt követő paralimpiára, ez a belépők háromnegyedét jelenti. A legtöbben a férfi jégkorongtornára kíváncsiak, hiszen 2014 után először szerepelnek rajta az észak-amerikai profiliga (NHL) sztárjai.

A hoki után a sílövészetre, valamint a sífutásra adták el a legtöbb belépőt. Az új sportágra, a sítriatlonra gyakorlatilag minden jegy elfogyott.

(MTI)