Milánó 2026: egyet fizet, kettőt kap akció a megnyitó előtti versenyekre

2026.02.03. 10:20
A big air versenyeire is érvényes az akció (Fotó: Getty Images)
A pénteki megnyitó előtti versenyekre érvényes „egyet fizet, kettőt kap” akcióval próbálja meg felpörgetni a jegyeladásokat a milánói-cortinai téli olimpia szervezőbizottsága.

 

A most bejelentett promóció keretében a szurkolók két belépőt vásárolhatnak egy áráért a szerda és péntek között megrendezésre kerülő események egy részére.

A curling viadalai már szerdán elkezdődnek, de érvényes az akció például a Svédország–Németország női jégkorong-csoportmérkőzésre, valamint a hódeszkások férfi big air selejtezőjére is csütörtökön.

Eddig mintegy 1.2 millió jegyet adtak el a téli olimpiára, és az azt követő paralimpiára, ez a belépők háromnegyedét jelenti. A legtöbben a férfi jégkorongtornára kíváncsiak, hiszen 2014 után először szerepelnek rajta az észak-amerikai profiliga (NHL) sztárjai.

A hoki után a sílövészetre, valamint a sífutásra adták el a legtöbb belépőt. Az új sportágra, a sítriatlonra gyakorlatilag minden jegy elfogyott.

(MTI)

 

