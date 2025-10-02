Új alapokra helyezik az úszóválogatottak felkészülését

Nemzeti Sportrádió

2025.10.02. 14:22
Sós Csaba (Fotó: Dömötör Csaba)
Megtartotta első ülését a Magyar Úszószövetség tavasszal megválasztott új elnöksége, azok után, hogy az előző mandátuma szeptember 30-án lejárt. A szervezet elfogadta a szövetségi kapitányok előterjesztéseit, többek között azt is, hogy új alapokra helyezik a válogatott versenyzők felkészülését.

A Magyar Úszószövetség beszámolója szerint a megbízólevelek átadása után Wladár Sándor MÚSZ-elnök röviden összefoglalta az elmúlt hónapok eredményeit és eseményeit, nem elhallgatva, hogy a nyári világversenyeken csak a nyílt vízi úszók emelhetők ki.

„A medencés szereplés kapcsán viszont le kell vonni a megfelelő tanulságokat” – olvasható a magyar szövetség honlapján.

A szövetségi kapitányok szakmai beszámolója után több észrevétel is elhangzott a szokottnál gyengébb szereplés okairól, de mindenki egyetértett, hogy még egy olimpia utáni évben sem feltétlenül elfogadható, hogy 23 versenyző közül 19 is elmaradt egyéni csúcsától a világbajnokságon.

Sós Csaba szövetségi kapitány ismertette, a korábbi, edzőtáborozásokat preferáló módszer helyett a több versenyzésre épülő felkészülés felé fogja terelni a válogatott úszókat, s csak az előre meghatározott időpontban és helyszínen szervezendő egyszeri téli, meleg égövi edzőtábort támogatja a MÚSZ, illetve a különböző versenyeken való indulást, aki ettől eltérően kíván készülni, annak ezt önerőből vagy klubja segítségével kell finanszíroznia.

A szövetségi kapitány ezzel együtt egy korábban nem alkalmazott új rendszert is kihirdetett az Európa-bajnoki csapat kapcsán.

„Nulláról indul mindenki, azaz senkinél nem veszem figyelembe az eddig elért időket, azokat sem, amelyek jók lennének szintidőnek, akár a világbajnokságról is: a csapatba kerüléshez meg kell úszni újra a szintet, kivétel nélkül” – hangsúlyozta Sós Csaba.

A közlemény tudatta, az elnökség elfogadta a 2026-os válogatott kereteket – melynek szintjeihez különböző nagyságrendű támogatási formák tartoznak –, illetve a jövő évi versenynaptárat, valamint jóváhagyták a különböző ösztöndíjakra tett javaslatokat az úszókkal és az edzőkkel kapcsolatban.

 

