Úszás: visszatért régi edzőjéhez Jackl Vivien

V. H. L.V. H. L.
2025.11.03. 12:40
Jackl Vivien (Fotó: Koncz Márton)
Jackl Vivien Kocsis Márta edzőváltás
Újra nevelőedzőjével, Kocsis Mártával tréningezik a 15 évesen 1500 méter gyorson felnőtt Európa-bajnoki címet szerző Jackl Vivien, aki a közelmúltban nyolc hónapnyi közös munka után úgy döntött: a felkészülését az év elejétől irányító Shane Tusuppal elválnak útjaik.

Régi-új edzővel készül a 2024-es belgrádi úszó Európa-bajnokság 1500 méteres gyorsúszószámában 15 évesen aranyérmet, 400 vegyesen pedig ezüstöt szerző, háromszoros ifjúsági Eb-győztes Jackl Vivien. A 17. életévét október 17-én betöltő szupertehetséges tatabányai úszó az év eleje óta a Honvédnál, Shane Tusup irányításával készült – az utóbbi időben az amerikai csak heti két edzését vezette, felkészülés nagyobb részét Hutkai Dániellel végezte –, de együttműködésük nem bizonyult gyümölcsözőnek, így a sportoló úgy döntött, visszatér szülővárosába, ahol nevelőedzője, Kocsis Márta felügyeli az edzéseit.

„Igen, visszajött hozzám, egyelőre honvédos színekben van, de velem készül. Vissza is költözött Tatabányára, tehát itt lakik, ide jár továbbra is iskolába. Október elejétől elkezdtük a közös munkát, dolgozunk, aztán a jövőt majd meglátjuk...” – mondta tanítványa visszatéréséről Kocsis Márta, aki újrainduló együttműködésük rövid távú céljairól is beszélt.

„Az ob-n nem indulunk, az idei év arról szól, hogy dolgozunk. Gyakorlatilag három hete készülünk, ebből két hetet edzőtáborban voltunk Zalaegerszegen, klubos keretben. Ő is ott volt végig, részt vett a napi két edzésen. Nyilván össze kell szednie magát, próbálunk ugyanabba a rendszerbe visszaállni, amelyben tizenkét évig dolgozott, úgy tűnik, az egy jó út volt” – mondta a 2024-ben az év utánpótlásedzőjének választott tréner.

 

