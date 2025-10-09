Nemzeti Sportrádió

Vizes vb: két olasz úszót kilencven napra eltiltottak bolti lopás miatt

2025.10.09. 16:35
Benedetta Pilato bolti lopás miatt nem indulhat a rövidpályás Európa-bajnokságon (Fotó: Getty Images)
A szingapúri repülőtéren történt bolti lopás miatt Benedetta Pilatót és Chiara Tarantinót kilencven napra eltiltott az Olasz Úszószövetség (FIN).

Kilencven napra eltiltotta az Olasz Úszószövetség Benedetta Pilatót és Chiara Tarantinót a versenyzéstől, miután bolti lopáson kapták őket. A FIN közölte, hogy a két sportoló felelősségvállalása és együttműködő magatartása figyelembevételével szabták ki a büntetést, amelynek következményeként egyikük sem indulhat a lengyelországi Lublinban december elején sorra kerülő rövidpályás Európa-bajnokságon.

Olasz médiaértesülések szerint a bolti lopás augusztus végén történt, amikor a páros Balin töltött nyaralásáról hazafelé tartott. A két sportolót a helyi hatóságok rövid időre őrizetbe vették, majd olasz diplomáciai tisztviselők segítségével szabadon engedték őket.

A 20 éves Pilato, a női 50 méteres mellúszás korábbi világcsúcstartója, augusztus 3-án bronzérmet nyert a szingapúri világbajnokságon.

 

