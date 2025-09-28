Nemzeti Sportrádió

Jégkorong Erste Liga: két-két meccsre tiltották el Szalmát és Mozert

2025.09.28. 15:41
Jevgenyij Mozer kétmeccses eltiltást kapott (Fotó: Facebook/DEAC Jégkorong)
Szalma Zsolt, az Újpest és Jevgenyij Mozer, a Debrecen csatára két-két mérkőzésre szóló eltiltást kapott a jégkorong Erste Liga fegyelmi bizottságától.

Két-két mérkőzésre szóló eltiltást kapott az Újpest–DEAC jégkorong Erste Liga-mérkőzés után Szalma Zsolt, az UTE, illetve Jevgenyij Mozer, a debreceniek játékosa. A vasárnap kiadott jelentés szerint a pénteki esetről készült felvétel elemzése során úgy ítélték meg, hogy Szalma tudatosan és szándékosan kezdeményezett verekedést, miután egy másik debreceni játékossal, Kirils Galohával való nézeteltérését a hivatalos személyek „kontroll alatt” tartották. Ekkor Mozer – harmadik félként – beavatkozott a szituációba, és megragadta Szalmát.

Szalma és Mozer a meccsen végleges fegyelmi büntetést kapott, majd most a fegyelmi bizottság – mérlegelve a helyzetet – a mérkőzés utolsó öt percében történt verekedéseik miatt mindkettőjüket két-két találkozóra eltiltotta.

A Megyeri úti meccset az utolsó percben egyenlítő Újpest szétlövésben nyerte meg.

 

Ezek is érdekelhetik