Lejár az eltiltása, visszatér doppingvétsége után az orosz műkorcsolyázó

2025.10.02. 19:28
Kamila Valijeva hamarosan folytathatja pályafutását (Fotó: Getty Images)
Eltiltása után rövidesen visszatér a doppingolás miatt elmarasztalt Kamila Valijeva orosz műkorcsolyázó, akinek a doppingbotránya a 2022-es, pekingi téli olimpia alatt robbant ki.

A 19 éves Kamila Valijevának visszamenőleg 2021 decemberétől függesztették fel a versenyzési jogát, idén október 25-e után folytathatja az edzéseket, és decemberben versenyezhet ismét.

Az orosz sportoló, aki 15 esztendős volt a pekingi játékok idején, első nőként teljesített négyfordulatos ugrást a csapatverseny során. Egy nappal később derült ki, hogy a tinédzser trimetazidintesztje pozitív lett 2021 decemberében az orosz nemzeti bajnokságon, vagyis alig néhány héttel a pekingi olimpia előtt. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) engedélyezte Valijevának, hogy a pozitív minta ellenére részt vegyen az egyéni versenyeken – amelyen eredetileg negyedik lett –, de közölte, hogy a csapatverseny érmét addig nem osztják ki, amíg ügyét nem rendezik. Az orosz csapatot végül megfosztották az aranyéremtől, melyet az Egyesült Államok műkorcsolyacsapata kapott meg, miután Valijevát eltiltották.

Fellebbezések, hosszas jogi huzavona után a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) doppingvétség miatt 2024. január 29-én kizárta Valijevát a versenyből, helybenhagyva a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség négyéves, 2021. december 25-től számított eltiltását. A fegyelmi ítélet nyomán megfosztották a 2022-es Európa-bajnokságon szerzett aranyérmétől.

 

