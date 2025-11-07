Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi BL: egymásnak esett a két korábbi veszprémi edző, megbüntette őket az EHF

2025.11.07. 11:17
Elszabadultak az indulatok Carlos Ortega és Xavi Sabaté között (Fotó: AFP)
sportszerűtlenség eltiltás büntetés Xavi Sabaté Carlos Ortega Barcelona kézilabda Wisla Plock kézilabda férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Két héttel ezelőtt nem éppen sportszerű pillanatoknak lehettek tanúi a nézők a Wisla Plock–Barcelona férfi kézilabda Bajnokok Ligája-találkozón: Carlos Ortega sportszerűtlen időkérése miatt csaknem ölre ment ő és egykori kollégája, Xavi Sabaté. Az incidens folyományaként Ortegát egymeccses eltiltással, Sabatét pénzbüntetéssel sújtotta az Európai Kézilabda-szövetség (EHF).

Súlyos sportszerűtlenség miatt egymeccses eltiltással és 1500 eurós pénzbüntetéssel sújtotta a veszprémi férfi kézilabdacsapat egykori, a Barcelona jelenlegi vezetőedzőjét, Carlos Ortegát az Európai Kézilabda-szövetség – adta hírül a kontinentális szervezet honlapja.

Az október 23-án játszott Wisla Plock–Barcelona Bajnokok Ligája-mérkőzésből 11 másodperc volt hátra, amikor a 11 góllal vezető katalánok mestere időt kért, felrúgva ezzel egy íratlan szabályt, amelynek értelmében nagy különbségnél a győzelemre álló csapat részéről nem illendő az időkérés. A 2006-tól 2012-ig az Antequeránál, majd 2012-től 2015-ig a Veszprémnél Ortega segítőjeként dolgozó Plock-edző, Xavi Sabaté a fennhangon kifogásolta kollégája döntését, amiből heves szóváltás alakult ki, s a két szakembert a stábtagoknak kellett szétválasztaniuk – számolt be az incidensről a Mundo Deportivo.

A kis híján tettlegességig fajuló balhé kirobbanásában a nyilvánvaló sportszerűtlenségen túl a két tréner között feszülő ellentét is szerepet játszhatott. Amikor 2015-ben Ortegát menesztették Veszprémből, Xavi Sabaténak ajánlották fel az állást, aki el is fogadta a pozíciót. A katalán edző döntését Ortega árulásnak vette, minek következtében kettejük viszonya elmérgesedett – emlékeztet a katalán portál.

A plocki „ütközetnek” egyébként nem csak Carlos Ortega számára lett következménye: az EHF Sabatéra kollégájánál jóval enyhébb, 750 eurós pénzbírságot szabott ki. 

A Barcelona vezetőedzője büntetésének súlyosságával nem ért egyet, s fellebbezni szándékozik az ítélet ellen.

„Klubunk a döntést aránytalannak és igazságtalannak tartja, egyrészt mert a két edző csak szóváltásba keveredett, másrészt mert a Barcelona tisztségviselői és játékosai a klub európai szereplésének hosszú története során mindig példásan viselkedtek. Ezekre az érvekre alapozva fellebbezést kívánunk benyújtani a rendelkezésre álló hét napon belül” – idézi a Mundo Deportivo a gránátvörös-kékek közleményét.

Amennyiben a fellebbezést az EHF elutasítja, újabb incidensre biztosan nem kerülhet sor a két mester között Ortega eltiltása ugyanis épp a Plock elleni november 13-i hazai mérkőzésre szól.

 

