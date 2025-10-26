Úszás: Kós Hubert világcsúccsal nyerte a 100 hátat, ő az összetett győztes!

Világcsúcsokat hozott a torontói rövid pályás világkupa-viadal záró napja, hiszen magyar idő szerint szombaton éjszaka megdőlt a korábbi rekord női 100 és 800 gyorson, női 200 háton, férfi 200 mellen és férfi 100 háton – ez utóbbi az, amelyik nekünk a legfontosabb és legkedvesebb, hiszen Kós Hubert úszta azt, 17 századdal volt gyorsabb (48.16), mint a 2021 óta fennálló világrekord (48.33).

Kós Hubert ezzel a rövid pályás világkupa-sorozatban letarolta a hátúszó-számokat, mindhárom állomáson (Carmel, Westmont, Toronto) megnyerte az 50, 100 és 200 hátat, ezzel a remek eredménnyel pedig megnyerte az összetett versenyt is – a férfiak között első magyarként (eddig csak Hosszú Katinka büszkélkedhetett az összetett győzelemmel, és ő többel is, hiszen ötször végzett az első helyen ebben az összevetésben korábban).

A nőknél a második forduló után még vezető amerikai Gretchen Walsht honfitársa, Kate Douglass megelőzte a harmadik vk-versenyen, s ez leginkább a torontói utolsó napon 100 gyorson úszott (újabb) világrekordjának köszönhető (49.93). Ezzel Douglass az első úszó a hölgyek között, aki ezt a távot 50 másodperc alatt teljesítette.

Zombori Gábor 400 vegyesen a hatodik helyen zárt (4:08.24).

Az előfutamokban a magyarok közül Jászó Ádám 100 háton a 10. (51.60), Németh Nándor 200 gyorson a 18. (1:45.40), Márton Richárd a 24. helyen (1:48.86) végzett. Fángli Henrietta a kilencedik országos rekorddal (30.21) éppen csak lemaradt a döntőről, a kilencedik, míg Senánszky Petra 100 gyorson a tizedik (53.87) lett.

RÖVID PÁLYÁS ÚSZÓ VILÁGKUPA-SOROZAT, 3. ÁLLOMÁS, TORONTO

Érdekesebb eredmények

Férfiak. 100 m hát: 1. Kós Hubert 48.16 – világcsúcs, régi: 48.33, Coleman Stewart (amerikai) 2021

200 m mell: 1. Caspar Corbeau (holland) 1:59.52 – világcsúcs, régi: 2:00.16, Kirill Prigoda (orosz) 2018

400 m vegyes: 1. Shaine Casas (amerikai) 3:56.13, …6. Zombori Gábor 4:08.24

Nők. 100 m gyors: 1. Kate Douglass (amerikai) 49.93 – világcsúcs, régi: 51.19, Douglass, 2025

800 m gyors: 1. Lani Pallister (ausztrál) 7:54.00 – világcsúcs, régi: 7:57.42, Katie Ledecky (amerikai) 2022

200 m hát: 1. Kaylee McKeown (ausztrál) 1:57.33 – világcsúcs, régi: 1:57.87, McKeown, 2025, 2. Regan Smith (amerikai) 1:57.86

50 m mell: 1. Florine Gaspard (belga) 29.48 (az előfutamokban: Fángli Henrietta 30.21 – országos csúcs, régi: 30.40, Fángli, 2025)

A vk-sorozat 3. állomásának összetett versenye

Férfiak: 1. Kós Hubert 59.4 pont, 2. Shaine Casas és Caspar Corbeau 58.9-58.9

Nők: 1. Kate Douglass 59.5, 2. Gretchen Walsh 59.2, 3. Lani Pallister 57.5

A vk-sorozat összetett versenyének végeredménye

Férfiak: 1. Kós Hubert 175.8, 2. Shaine Casas 171.2, 3. Caspar Corbeau 171

Nők: 1. Kate Douglass 177.5, 2. Gretchen Walsh 177.3, 3. Kaylee McKeown 171.8