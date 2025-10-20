Úszás: Kós Hubert a westmonti vk-n országos csúccsal nyerte a 100 hátat

Kós Hubert továbbra is kiváló formát mutat: noha csak néhány hete kezdte el a kemény edzéseket Bob Bowman kezei alatt, a rövid pályás világkupa-sorozat második állomásán is megnyerte mind a három hátúszó számot (mellé 100 vegyesen újfent harmadik lett) – ezek közül a százat rendezték meg a verseny záró napján, magyar idő szerint vasárnap éjszaka: Kós elképesztően gyors volt, még a tavaly felállított magyar csúcsánál (48.79) is egyetlen századdal (48.78), 12 század híján egy másodperccel (!) verte a mezőnyt.

„Azok után, hogy itt, Westmontban a kétszáz hát, majd az ötven sem volt túl jó, öröm, hogy a száz viszont az volt. Talán a harmadik állomáson még világcsúcsot is dönthetek… Majd meglátjuk” – nyilatkozta Kós a döntője után, nem véletlenül, hiszen féltávnál világcsúcs-részidőn belül járt a magyar klasszis.

Országos csúcsot úszott Fángli Henrietta is, mégpedig 50 mellen: a szintén Amerikában tanuló erdélyi úszó – Kóshoz hasonlóan – egy századdal írta felül a korábbi rekordot, mégpedig Sztankovics Anna, 2021 óta fennálló 30.41-es idejét. Fángli ezzel a hetedik helyen végzett.

Az amerikai Kate Douglass nagyot villant ezen a westmonti vasárnapon, merthogy egy nyolcéves világcsúcsot (50.25) adott át a múltnak 100 gyorson, az 50.19-cel fölényesen nyerte a számot.

„Észleltem, hogy néhány barátom világcsúcsot dönt a sorozatban, gondoltam, nekiveselkedem én is” – jegyezte meg Kate Douglass.

Női kétszáz háton az amerikai Regan Smith és az ausztrál Kaylee McKeown jó ideje „nyüstöli” egymást, a westmonti döntőnek úgy indultak neki, hogy a világcsúcsot Smith tartotta 1:58.04-gyel (ezt a decemberi budapesti rövid pályás világbajnokságon úszta). Nos, a kétszáz méter megtétele után azt konstatálhattuk, hogy mind Smith, mind McKeown a világcsúcson belül úszott, ám ezúttal az ausztrálnak sikerült jobban a nyolc hossz, így vasárnaptól a világrekord az ő nevéhez fűződik ezen a távon (1:57.87).

RÖVID PÁLYÁS VILÁGKUPA-SOROZAT, 2. ÁLLOMÁS, WESTMONT

Érdekesebb eredmények. Férfiak. 100 m hát: 1. Kós Hubert 48.78 – országos csúcs, régi: 48.79, Kós, 2024, 2. Thomas Ceccon (olasz) 49.60. 400 m vegyes: 1. Shaine Casas (amerikai) 3:57.41, …10. Zombori Gábor 4:12.48. Nők. 100 m gyors: 1. Kate Douglass (amerikai) 50.19 – világcsúcs, régi: 50.25, Cate Campbell (ausztrál) 2017, 2. Mollie O’Callaghan (ausztrál) 51.44. 200 m hát: 1. Kaylee McKeown (ausztrál) 1:57.87 – világcsúcs, régi: 1:58.04, Regan Smith, 2024, 2. Regan Smith (amerikai) 1:57.91. 50 m mell: 1. Mona McSharry (ír) 29.59, …7. Fángli Henrietta 30.40 – országos csúcs, régi: 30.41, Sztankovics Anna, 2021