Műkorcsolya: Malinin világcsúcs pontszámot ért el kűrben

Az amerikaiak sztárja, Ilia Malinin látványos előadásával világcsúcs pontszámot ért el a férfiak kűrjében a kanadai Saskatoonban rendezett műkorcsolya és jégtánc Grand Prix-n.
A 20 éves, kétszeres világbajnok versenyző 228.97 pontot kapott a gyakorlatára, amelyben hat négyfordulatos ugrást is sikeresen teljesített, így 1.18 ponttal megjavította a világrekordot, amelyet eddig is ő tartott.
„Szinte olyan volt, mintha robotpilóta üzemmódban lennék” – kommentálta hibátlan produkcióját Malinin, aki összesítésben 333.81 pontot ért el, így alig maradt el a honfitárs olimpiai bajnok, Nathan Chen által 2019 óta tartott csúcstól, ami 335,30 pont.
Malinin már hosszú ideje szinte külön ligában versenyez. A nemzetközi színtéren ez volt sorozatban a 12. győzelme, most úgy nyert, hogy a második helyezett észt Aleksandr Selevkót 76.60 ponttal (!) előzte meg.
