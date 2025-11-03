Műkorcsolya: Malinin világcsúcs pontszámot ért el kűrben

A 20 éves, kétszeres világbajnok versenyző 228.97 pontot kapott a gyakorlatára, amelyben hat négyfordulatos ugrást is sikeresen teljesített, így 1.18 ponttal megjavította a világrekordot, amelyet eddig is ő tartott.

„Szinte olyan volt, mintha robotpilóta üzemmódban lennék” – kommentálta hibátlan produkcióját Malinin, aki összesítésben 333.81 pontot ért el, így alig maradt el a honfitárs olimpiai bajnok, Nathan Chen által 2019 óta tartott csúcstól, ami 335,30 pont.

Malinin már hosszú ideje szinte külön ligában versenyez. A nemzetközi színtéren ez volt sorozatban a 12. győzelme, most úgy nyert, hogy a második helyezett észt Aleksandr Selevkót 76.60 ponttal (!) előzte meg.