Úszás: Kós Hubert nyert 200 háton és magyar rekordot úszott 100 vegyesen

2025.10.11. 07:41
Kós Hubert 100 vegyesen országos csúcsot úszott (Fotó: Istvan Derencsenyi/World Aquatics)
Egyedüli magyarként jutott döntőbe Kós Hubert a rövid pályás világkupa-sorozat carmeli állomásának első napján – kettőbe is, az egyiket megnyerte, a másikban országos rekorddal lett harmadik.

 

 

Kós Hubert két számban indult a rövid pályás világkupa-sorozat első állomásának első napjának, és péntek este (magyar idő szerint valamikor szombaton hajnalban) Carmelben azt konstatálhatta, nem volt ez rossz – mi hozzátesszük, hogy sőt!

Kós Hubert 200 háton egyértelműen esélyesnek számított, s be is bizonyította, hogy ő ennek a számnak a királya, más kérdés, még őt is meglepte csapattársa, Léon Marchand teljesítménye ezen a távon, hiszen a francia nem szokott „rátévedni” Kós felségterületére, ezúttal viszont odaért a második helyre, s akárcsak a szingapúri világbajnokság 200 vegyese után, ezúttal is a Bowman-tanítványok vitték el a dobogót, hiszen az amerikai Shaine Casas most is csatlakozott a texasi csapattársakhoz.

A nap végén meg ugyanő megnyerte a világbajnokok sorát felvonultató 100 vegyest – e számban Kós az előfutamos országos csúcsát (52.11) tovább javította (51.29), nem mellesleg odaért (holtversenyben) a harmadik helyre.

Marchand amúgy elképesztetett sokakat pénteken (Kós ezt ki is mondta a 200 hát döntője után), kiváló formát mutatott, például 400 gyorson a délelőtti, úgynevezett lassúbb futamban úszva előzött többeket az esti kiemelt futamból s zárt a harmadik helyen ezen a távon.

Férfi 100 mellen a triatlon felé forduló, ám a rövid pályára mégis „visszakívánkozó” Adam Peaty 100 mellen lépett rajtkőre a vk-viadal első napján: a brit a tizedik lett az előfutamok során, így nem jutott be a döntőbe (azt amúgy a holland Caspar Corbeau nyerte 56.67-tel).

Tavaly „tévedt” a 100 vegyes területére az amerikai Gretchen Wlash (2024 decemberében a budapesti rövid pályás világbajnokságot kilenc világcsúccsal zárta!), és Carmelben is ezt a számot választotta az első napon: az 55.11-es világrekordjától éppen nyolc tizeddel maradt el, természetesen győzött is – amúgy éppen az előtt a szintén amerikai Kate Douglass előtt, aki nem sokkal korábban 200 mellen „demonstrálta erőfölényét”, hiszen majd’ négy másodperccel előzte meg a mezőnyt a célban (2:13.97).

VILÁGKUPA-SOROZAT, 1. ÁLLOMÁS, CARMEL 

Érdekesebb eredmények 
Férfiak
400 m gyors: 1. Carson Foster (amerikai) 3:37.80, 2. Samuel Short (ausztrál) 3:38.15, 3. Léon Marchand (francia) 3:38.25. 
200 m hát: 1. Kós Hubert 1:46.84, 2. Léon Marchand 1:47.68, 3. Shaine Casas (amerikai) 1:49.81. 
100 m pillangó: 1. Noé Ponti (svájci) 48.53, 2. Ilya Kharun (kanadai) 49.02, 3. Chad le Clos (dél-afrikai) 49.57. 
100 m vegyes: 1. Shaine Casas 50.86, 2. Noé Ponti (svájci) 51.13, 3. Finlay Knox (kanadai) és Kós Hubert 51.29 – országos csúcs, régi: 52.11, Kós, 2025 (az előfutamban: Kós 52.11 – országos csúcs, régi, 52.82, Kós, 2022)

Nők
200 m pillangó: 1. Regan Smith (amerikai) 2:00.28, 2. Alexandra Shackell (amerikai) 2:02.51, 3. Ellen Walshe (ír) 2:05.07. 
100 m vegyes: 1. Gretchen Walsh (amerikai) 55.91, 2. Kate Douglass (amerikai) 56.34, 3. Roos Vanotterdijk (holland) 57.44


 

 

