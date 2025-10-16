Kós Hubert bemutatta, hogyan kell tökéletes technikával úszni – videó

Olimpiai bajnok és kétszeres világbajnok hátúszónk, Kós Hubert a westmonti kisiskolásoknak mutatta meg a hátúszás tökéletes technikáját, amelyről videó is készült. Mint a Magyar Úszószövetség közösségi oldalán megjegyezte, a tökéletes gyakorlat bemutatásához Kós Hubert régi módszert alkalmazott és homlokán egy poharat egyensúlyozott.