Úszás: Kósé a 100 hát aranya és a carmeli vk összetett elsősége a férfiak között

Azért olyan nagyon ezen nem lepődtünk meg: Kós Hubert ugyan csak nemrég kezdte meg a komolyan (vagyis nagyon intenzív) edzésmunkát, ennek ellenére kifejezetten jó időket úszott a rövid pályás világkupa-sorozat első állomásán, Carmelben (ezt a 100 vegyes két országos csúcsa is bizonyítja például), emellett megint tudatta a világgal, a hátúszás az ő felségterület.

Pénteken nyert kétszázon, szombaton ötvenen, vasárnap – magyar idő szerint éjjel – pedig százon is ő ért elsőként célba, 49.08-as eredményével némileg elmaradt országos rekordjától (48.79). Jászó Ádám ezen a távon nem jutott döntőbe, az előfutamok során a 13. lett (52.88).

A nap másik magyar érdekeltségű döntőjében, női 50 mellen Fángli Henrietta a nyolcadik helyen végzett.

Zombori Gábor 400 vegyesen a délelőtti, vagyis az úgynevezett lassúbb időfutamban úszott, ám hiába az esti kiemelt futam, Virth Balázs tanítványa többeket megelőzött, így végül az ötödik helyen végzett (4:16.47).

A francia Léon Marchand ezúttal is lecsúszott az első helyről, vagyis valójában csak „hozta” az első két nap forgatókönyvét: Párizs négyszeres olimpiai bajnoka többször végzett az első háromban a vk-sorozat első állomásán (csak ezen a versenyen indult Marchand, a további két fordulóban nem lesz ott), az első egyszer sem, vagyis 200 mellen is hozta e tekintetben a hétvégi papírformát – a holland Caspar Corbeau gyorsabb volt nála.

A nők a Walsh testvérek villogtak vasárnap: előbb Gretchen győzött 100 pillangó, majd a nap végén az idősebbik nővér, Alex nyerte meg a 200 vegyest.

Németh Nándor 200 gyorson az előfutamokban a 21. (1:46.26), Márton Richárd 50 pillangón a 32. (24.40) lett, Senánszky Petra 100 gyorson lépett rajtkőre, ott a 12. leggyorsabb időt úszta (54.05).

A sorozat első állomásának összetett versenyét (itt a helyezési pontszám mellett az adott időeredményre is járnak pontok a világrekordhoz viszonyítva) a férfiaknál Kós Hubert, a nőknél Gretchen Walsh nyerte.

VILÁGKUPA-SOROZAT, 1. ÁLLOMÁS, CARMEL

Érdekesebb eredmények. Férfiak. 100 m hát: 1. Kós Hubert 49.08, 2. Kacper Stokowski (lengyel) 49.92, 3. Thomas Ceccon (olasz) 50.20. 200 m mell: 1. Caspar Corbeau (holland) 2:01.63, 2. Léon Marchand (francia) 2:02.00, 3. Ohasi Sin (japán) 2:04.07. 400 m vegyes: 1. Shaine Casas (amerikai) 4:03.10, 2. Lewis Clareburt (új-zélandi) 4:03.66, 3. Cseng Ji (kínai) 4:09.49, …5. Zombori Gábor 4:16.47. Nők. 50 m mell: 1. Eneli Jefimova (észt) 29.33, 3. Florine Gaspard (belga) 29.58, 3. Anna Elendt (német) 29.80, …8. Fángli Henrietta 30.57. 200 m hát: 1. Kaylee McKeown (ausztrál) 1:58.86, 2. Regan Smith (amerikai) 2:00.07, 3. Charlotte Crush (amerikai) 2:02.28. 100 m pillangó: 1. Gretchen Walsh (amerikai) 53.69, 2. Alexandria Perkins (ausztrál) 54.93, 3. Roos Vanotterdijk (belga) 55.64. 200 m vegyes: 1. Alex Walsh (amerikai) 2:04.76, 2. Abbie Wood (brit) 2:05.14, 3. Rebecca Meder (dél-afrikai) 2:05.56

A vk-sorozat első állomásának összetett versenye. Férfiak: 1. Kós Hubert 58.4, 2. Casrpar Corbeau 55.8, 3. Carson Foster (amerikai) 55.4. Nők: 1. Gretchen Walsh 59.1, 2. Kate Douglass (ameirkai) 58.9, 3. Kaylee McKeown 56.8