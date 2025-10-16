Huszonöt évesen visszavonul a négyszeres olimpiai bajnok úszó

A 25 éves gyorsspecialista, aki 50 méteres medencében négyszer, rövid pályán kétszer nyert aranyérmet világbajnokságon, csütörtökön jelentette be döntését, amelyet nagyon nehéznek nevezett.

A párizsi olimpián 400-on és a 4x200-as váltó tagjaként győzött, utána hosszabb pihenőbe kezdett, de az volt a szándéka, hogy a Los Angeles-i játékokra visszatér.

„Ez egy nehéz, nagyon nehéz döntés, de nagyon örülök neki. Mindig szerettem az úszást, ez a szenvedélyem kiskorom óta. Ugyanakkor ebben a szünetben rájöttem, hogy más dolgok, melyek korábban is számítottak, most már egy kicsit fontosabbak” – indokolta lépését az Instagram-oldalán.

Titmus a párizsi előtt a tokiói játékokon is győzött 400 méteren, mindkétszer az amerikai Katie Ledecky elől kaparintotta meg az aranyérmet. A világcsúcsát (3:55.38 p) idén júniusban vette el tőle a kanadai Summer McIntosh (3:54.18) – aki a francia fővárosban bronzérmes volt ezen a távon –, 200 méteren azonban továbbra is övé (1:52.23) a világrekord.

Ledecky máris reagált a bejelentésre, nagy versenyzőnek, nagy bajnoknak, különleges személyiségnek nevezte Titmust, McIntosh pedig úgy fogalmazott: „Hiányozni fogsz nekünk.”

Titmus elárulta, nem gondolta volna, hogy a párizsi lesz az utolsó olimpiája, majd hozzátette: „Tudva, amit most tudok, jobban kiélvezhettem volna ezt az utolsó versenyt.”

A sportoló tíz hónappal a tavalyi olimpia előtt műtéten esett át, jóindulatú petefészekdaganatot távolítottak el a szervezetéből.

Az ausztrál úszó 33 érmet nyert nagy nemzetközi versenyeken, ezek közül nyolcat olimpián, kilencet normál medencés világbajnokságon.