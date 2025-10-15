Úszás: középpontban a budapesti ifi Eb-vel alakul a honi versenynaptár

A helyszín még többnyire kérdőjeles, az időpontok azonban hovatovább véglegesnek tekinthetők a honi úszókalendáriumban. A legbiztosabb és leginkább kiemelendő esemény a július 23. és 26. közötti időintervallumra esik: az európai szövetség, az EA szeptemberi, tbiliszi kongresszusán hozott döntés értelmében

ekkor rendezheti meg a magyar főváros az ifi – avagy a nemzetközi szóhasználat szerint junior – nyílt vízi úszó Európa-bajnokságot.

A korosztályos csúcstalálkozó előtt lesz a „szabad ég alatti” szakág országos bajnoksága, amelynek a házigazdája még nem ismert, a sportági szövetség, a MÚSZ azonban az időpontot már közzétette: eszerint a 2026-os nyílt vízi ob június 19. és 21. között fog lezajlani.

A kiemelt eseményeket tekintve a hosszú távú medencés magyar bajnokság nyitja a jövő évi hazai versenyévadot (március 13-15.), s ahogyan azt az utóbbi években megszokhattuk, áprilisban jön az utánpótlás legjobbjait is mozgósító, ötvenes medencében sorra kerülő felnőtt országos bajnokság (április 15-19.). Ezt követi jó másfél hónappal később az ifjúsági ob (június 3-6.), majd a legfőbb korosztályos versenyek sora: elébb a delfin regionális bajnokságok (június 27-28.), aztán pedig az utánpótlás legfontosabb megméretései következnek: a cápa ob (július 1-4.), a gyermek ob (július 8-11.), s a serdülő országos bajnokság (július 29.-augusztus 1.)

Az 50-es medencébe kiírt viadalokat követően, mondhatni a nyári szünet után indul be a 25 méteres távokon esedékes vizes vetélkedők sora, köztük a felnőtteket – s persze a legtehetségesebb fiatalokat is – rajtkőre szólító rövid pályás ob (november 4-7.), majd az esztendőt záró korosztályos csúcsvetélkedő, a rövid pályás ifjúsági országos bajnokság (december 2-5.).

Az időpontokhoz természetesen társulnak majd idővel a rendezők is: ahogyan azt a szövetség honlapján olvashattuk, a helyszíneket a pályázatok beérkezése után jelöli ki a MÚSZ elnöksége.

(Kiemelt képünkön: A 2026-os év kiemelkedő korosztályos eseménye lesz a budapesti nyílt vízi ifi Eb július 23. és 26. között Forrás: musz/Facebook)