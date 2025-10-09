Már nem Shane Tusup Jackl Vivien edzője, Milák idén nem versenyez, de edz

Nemzeti Sportrádió

Gergely István, a Honvéd elnöke a Blikknek adott interjújában árulta el, hogy Jackl Vivien már nem Shane Tusup irányításával készül, illetve arról is beszámolt, hogy a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf sem a rövid pályás ob-n, sem a lublini Európa-bajnokságon nem indul.

Hosszú Katinka volt férje és edzője, Shane Tusup 2025 januárjában vette át az addig Tatabányán, Kocsi Márta irányításával készülő Jackl Vivien felkészítését. A tavalyi ob-n 400 vegyesen Hosszú Katinkát is legyőző, majd felnőtt Európa-bajnoki arany- és ezüstérmet szerző Jackl eredményei az új évben jelentősen visszaestek, ami szakemberek szerint nem Tusup, sokkal inkább Jackl testének változása miatt fordult elő, ugyanakkor a Magyar Nemzet megjegyezte: az hamar kiderült, hogy Tusuppal nem találták meg a közös hangot, s néhány hónap után már csak heti két közös edzésük volt.

„Vivien már egyáltalán nem edz Shane-nel, egyelőre folyik a közös gondolkodás arról, hogy mi lenne vele kapcsolatban a legjobb megoldás. Azt szeretnénk, hogy minden szempontból jó legyen neki, hogy a Honvéd sportolójaként legyen a tehetségének megfelelően eredményes” – fogalmazott Gergely István Jackl Vivienről, majd arról számolt be, Tusup a Honvéd alkalmazásában marad, mert más területeken is dolgozik a klubnál.

Az olimpiai bajnok vízilabdázó a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf kapcsán elárulta, edzésben van, de 2025-ben nem indul egyetlen versenyen sem.

„Kristófról annyit tudok mondani, hogy nem tervezi az indulást sem a novemberi rövid pályás országos bajnokságon, sem a decemberi lublini Európa-bajnokságon, de azt meg tudom erősíteni, hogy edz” – tette hozzá Gergely.

 

