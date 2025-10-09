Már nem Shane Tusup Jackl Vivien edzője, Milák idén nem versenyez, de edz

Hosszú Katinka volt férje és edzője, Shane Tusup 2025 januárjában vette át az addig Tatabányán, Kocsi Márta irányításával készülő Jackl Vivien felkészítését. A tavalyi ob-n 400 vegyesen Hosszú Katinkát is legyőző, majd felnőtt Európa-bajnoki arany- és ezüstérmet szerző Jackl eredményei az új évben jelentősen visszaestek, ami szakemberek szerint nem Tusup, sokkal inkább Jackl testének változása miatt fordult elő, ugyanakkor a Magyar Nemzet megjegyezte: az hamar kiderült, hogy Tusuppal nem találták meg a közös hangot, s néhány hónap után már csak heti két közös edzésük volt.

„Vivien már egyáltalán nem edz Shane-nel, egyelőre folyik a közös gondolkodás arról, hogy mi lenne vele kapcsolatban a legjobb megoldás. Azt szeretnénk, hogy minden szempontból jó legyen neki, hogy a Honvéd sportolójaként legyen a tehetségének megfelelően eredményes” – fogalmazott Gergely István Jackl Vivienről, majd arról számolt be, Tusup a Honvéd alkalmazásában marad, mert más területeken is dolgozik a klubnál.

Az olimpiai bajnok vízilabdázó a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf kapcsán elárulta, edzésben van, de 2025-ben nem indul egyetlen versenyen sem.

„Kristófról annyit tudok mondani, hogy nem tervezi az indulást sem a novemberi rövid pályás országos bajnokságon, sem a decemberi lublini Európa-bajnokságon, de azt meg tudom erősíteni, hogy edz” – tette hozzá Gergely.