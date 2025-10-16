Nemzeti Sportrádió

Podcast: Bene Ferenc és Hajdú B. István rangsorolta a magyar futball történetének legfontosabb meccseit

2025.10.16. 16:06
Fotó: Nemzeti Sportrádió
A Nemzeti Sportrádió újonnan indított rangsoroló műsora, a Közös lista vendége volt ifj. Bene Ferenc labdarúgóedző és Hajdú B. István, Prima Primissima-díjas sportriporter, az M4Sport kommentátora.

Az első epizódban a vendégek a magyar labdarúgás történetének tíz legfontosabb mérkőzését szedték sorba. Érdekesség, hogy a 2016-os magyar–osztrák Európa-bajnoki csoportmeccs éppen, hogy elcsípte a Közös lista végét, míg a 6:3 csupán a középmezőnyben végzett.

De vajon mely összecsapások fértek fel a dobogóra és melyik mérkőzést választották meg a magyar futballtörténet legfontosabbjának? Kiderül, ha meghallgatják a Közös lista első részét a Spotify-on.

 

