Az idegenbeli iksz után hazai pályán simán kikapott a Spartától az FTC az Ek-ban

A Bajnokok Ligája-selejtezőből való búcsú után a cseh Sparta Prahával vívott oda-visszavágós párharcot a második számú sorozatban, az Európa-kupában a legjobb 16 közé kerülésért a női NB I-ben címvédő FTC, amely az odavágón bravúrt jelentő gól nélküli döntetlennel zárt Prágában.

Albert Flórián csapata a III. kerületi TVE pályáján fogadta a Spartát, a szakember pedig nem változtatott múlt heti csapatán, ám a mérkőzést a vendégek kezdték jobban, ugyanis Hallie Bergford és Franny Cerná góljaival már a 19. percben 2–0-ra vezettek. A szünetig ugyan a zöld-fehéreknek is voltak lehetőségeik, de újabb gólt a csehek szereztek Eva Bartonová révén a 47. percben, újabb bő tíz perccel később pedig Elizabeth Ospeck is bevette Milica Kosztics kapuját. Az FTC ezután sem tudott zárkózni, sőt, a hajrában az egy perccel korábban becserélt Dominika Huvarová alakította ki az 5–0-s vendégsikert, így a magyar csapat nem jutott a 16 közé a második számú kupasorozatban, s véget ért számára az európai kaland.

NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, 2. MÉRKŐZÉS

FTC-Telekom–Sparta Praha (cseh) 0–5 (0–2)

FTC-Telekom: Kosztics – Ott, Frajtovics, Zágonyi (Németh A., 22.), Bozsik – Kovács E., Fenyvesi, Hanász (Kubassová, 63.) – Czellér, Nagy Vanessza, Nagy Viktória (A. García, 79.). Vezetőedző: Albert Flórián

Gólszerző: Bergford (7.), Cerná (19.), Bartonová (47.), Ospeck (58.), Huvarová (83.)

Az első mérkőzésen: 0–0