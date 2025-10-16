Nemzeti Sportrádió

Négy magyar csapattal rajtol Krétán a socca Bajnokok Ligája

2025.10.16. 17:10
Fotó: Albidok FC
Péntektől szerdáig rendezik Krétán az 5+1-es labdarúgás, azaz a socca Bajnokok Ligáját, amelyen négy magyar csapat is részt vesz. Ugyanitt négy női válogatott, köztük a mieink is tornán szerepelnek.

Socca sportágban sincs a klubcsapatok számára rangosabb esemény a Bajnokok Ligájánál. A nagypályás verzióhoz képest ezt a versengést teljesen máshogy, torna rendszerben bonyolítják le. A hagyományos helyszín Kréta, ahová már csütörtökön elutazott az a négy magyar együttes – The Private Rooftop, Albidok FC, National Iron Team, Chicago Bandur –, amely kvalifikálta magát a tornára. Érdekesség, hogy a BL-ben nem csak európai, hanem afrikai, ázsiai és észak-amerikai alakulatok is pályára lépnek majd, vagyis nem csak európai alakulatok akarják megszerezni a trófeát.

„Úgy gondolom, azzal, hogy a nemzetközi szövetség négy kvótát tart fent nekünk, elismeri a Magyarországon zajló munkát és fejlődést – mondta Móré Bendegúz, a Socca-Kispályás Magyar Labdarúgó Sportszövetség elnöke. – Tényleg látszik az előrelépés, egyrészt gazdasági téren, hiszen klubcsapataink tudták vállalni a szerepléssel járó költségeket, de a színvonal is folyamatosan emelkedik, már a kvalifikációért is nagy harc zajlik. Több mint száz együttes vesz részt a Bajnok Ligájában, úgy gondolom, ha a négy magyar csapatból három ott lesz a legjobb harminckettő között, már elégedettek lehetünk, egy együttest pedig a negyeddöntőbe várok. Nagy eredménynek tartom, hogy a nagypályás és a futsal idény közepén a játékosokat elengedték a socca BL küzdelmeire csapataikból, talán ez is jelzi, hogy a szakágunk kezdi megtalálni a helyét a labdarúgás piramisában.”

Móré Bendegúz azt is kifejtette, hogy a hazai soccabajnokság januárban kezdődő küzdelmeire továbbra is várják a jelentkezéseket, mert csak ebből a sorozatból lehet kvalifikálni a jövő évi Bajnokok Ligájába is.

Ne felejtsük, Krétán vasárnaptól női válogatottunknak is jelenése van, amely négyes tornán vesz részt Görögország, Lengyelország és Líbia társaságában.

 

