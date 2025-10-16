Nemzeti Sportrádió

Szétlövésben kapott ki a BVSC pólócsapata Görögországban

2025.10.16. 17:39
Fotó: BVSC/Szűcs Attila
Vereséggel rajtolt a BVSC csapata a férfi vízilabda Eurokupában: Varga Dániel együttese a második számú európai kupasorozat csoportküzdelmeinek csütörtöki nyitányán ötméteresekkel kapott ki a görög Vuliagmeni vendégeként.

A zuglóiak az ötgólos Batizi Benedek vezérletével szinte végig vezettek, a hazaiak 24 másodperccel a vége előtt egyenlítettek.

Az ötmétereseknél csak a kilencedik párban hibáztak, Nika Susiasvili, a magyar csapat grúz légiósa rontott, a házigazda viszont nem hibázott.

A négycsapatos csoportokból az első kettő jut tovább, a BVSC a 2. fordulóban, október 30-án a szintén görög Panathinaikoszt fogadja.

FÉRFI VÍZILABDA EUROKUPA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
C-CSOPORT
Vuliagmeni (görög)–BVSC-Manna ABC 11–11 (1–3, 2–2, 5–5, 3–1) – ötméteresekkel 9–8
A magyar csapat gólszerzői: Batizi 5, Tátrai 3, Mészáros, Ekler Zs., Susiasvili

KÉSŐBB
B-csoport
19.30: Dinamo Bucuresti (román)–Szolnoki Dózsa

 

Ezek is érdekelhetik