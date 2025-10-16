A röplabdázó Németh Anett úgy érzi, a lehető legjobb döntést hozta a nyári klubváltással

A 25 éves játékos csapata előző két bajnokiján kiemelkedő teljesítményt nyújtott, előbb a világbajnokokkal felálló Vero Volley Milano ellen 29 ponttal vette ki a részét a sikerből, majd szerdán a Novarával szemben elbukott találkozón 15 pont került a neve mellé.

„A világ egyik legjobb csapata ellen úgy mentünk ki a pályára, hogy szerettük volna megmutatni, igenis van keresnivalónk” – mondta Németh Anett az M1 aktuális csatornán. Kiemelte a csapatmunkát, a rendszerük ugyanis támadásban és védekezésben is jól működött. A válogatott klasszis elmondta, pályafutása egyik legjobb mérkőzését játszotta.

Németh elárulta, amikor nyáron új klubot kerestek a menedzserével, az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy olyan helyre kerüljön, ahol sok játéklehetőséghez juthat, a Chierinél pedig első számú átlóként számolnak vele: „Karrieremnek ezen pontján ez volt a legfontosabb. Eddig úgy érzem, a lehető legjobb döntést hoztam.”

A beilleszkedésről szólva a magyar légiós kiemelte, mivel a keretük szinte teljes egészében kicserélődött, így nem volt nehéz dolga, hiszen új társainak egy részével korábban már játszott együtt, vagy ellenfélként találkoztak a pályán.

A magyar válogatott a jövő évi Európa-bajnokságon a címvédő török csapat mellett a lett, valamint az egyaránt világbajnoki résztvevő lengyel, német és szlovén együttessel került azonos hatosba. Németh Anett ezzel kapcsolatban megjegyezte, természetesen örült volna könnyebb sorsolásnak, ebben a helyzetben viszont úgy kell felfogniuk a kontinensviadalt, mint ahol a világ élmezőnye ellen mutathatják meg tudásukat.