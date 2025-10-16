Labdarúgás: Argentína és Marokkó játssza az U20-as vb-döntőt

Magyar idő szerint csütörtök hajnalban eldőlt, hogy az előzetesen is nagy esélyesnek számító Argentína, valamint a meglepetéscsapatként menetelő Marokkó játssza a Chilében rendezett U20-as labdarúgó-világbajnokság döntőjét – írja az NSO.

A torna egyik nagy favoritjának számító argentin válogatott az elődöntőben megszenvedett Kolumbiával, de Mateo Silvetti 71. percben szerzett találata eldöntötte a továbbjutás kérdését. A kolumbiaiak tíz emberrel fejezték be az összecsapást, mivel Jhon Renteríát a 78. percben kiállította a játékvezető.

Érdekesség, hogy az Inter Miamiban légióskodó, a tornát a cserepadon kezdő Silvetti az elődöntő előtt már a nyolcaddöntőben és a negyeddöntőben is eredményes volt.

A másik elődöntőben Marokkó hosszabbításban 1–1-re végzett Franciaországgal úgy, hogy az európaiak Rabby Nzingoula kiállítása miatt a 106. perctől kezdve emberhátrányban futballoztak. A marokkóiak a 31. percben Lisandru Olmeta öngóljával szereztek vezetést, ám erre az 58. percben Lucas Michal révén érkezett a francia válasz. Mivel a rendes játékidő után a hosszabbításban sem született gól, jöhetett a tizenegyespárbaj, amelyet 5–4-re az észak-afrikaiak nyertek meg, így bejutottak a döntőbe.

Marokkó az U20-as labdarúgó-világbajnokságok történetében először játszhat döntőt.

A döntőt magyar idő szerint hétfőn hajnali 1 órától rendezik Santiagóban, míg a bronzmérkőzésre szombaton 21 órától kerül sor, ugyancsak a chilei fővárosban.

U20-AS LABDARÚGÓ-VB

ELŐDÖNTŐK

Argentína–Kolumbia 1–0

Marokkó–Franciaország 1–1 – 11-esekkel 5–4

(Kiemelt kép forrása: FIFA World Cup/Facebook)