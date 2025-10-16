Imre Bence bízik a Melsungen legyőzésében

„A két kapus tegnap már fel is hívott, hogy egyrészt találkozzunk a meccs előtt, másrészt ők is készülnek. Kíváncsi vagyok! Nagyon örülök, hogy ők hárman egy csapatban vannak, szerintem ez nekik nagy segítség és előny” – nyilatkozta a jobbszélső csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette: csapattársai közül az előző idény gólkirálya, Emil Madsen hosszú hónapokra kidőlt, Harald Reinkindnek pedig időre van szüksége, hogy a sérülések után visszanyerje a formáját, de ha van csapat, amelyet igazán sújtanak a sérülések az előző szezon óta, az a Melsungen.

„Tudom, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, de mostanában már jönnek vissza a sérültjeik és javuló tendenciát mutatnak. Tavaly kikaptunk tőlük, ezért is lenne nagyon fontos, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni” – magyarázta.

Imre hangsúlyozta: a két magyar kapussal már többször beszéltek a szombati találkozóról, de a pályán elfelejtik majd, hogy csapattársak a válogatottban, hiszen mindenki a saját klubjáért küzd.

A Német Kupa-címvédő THW Kiel nyolc forduló után a negyedik, a Melsungen a nyolcadik helyen áll a Bundesliga tabelláján.

A második Bundesliga-idényét „taposó” szélső rávilágított, hogy már némileg tapasztaltabb, másrészt sokkal több játéklehetőséget kap, mint az előző évadban. Eddig csak egy mérkőzésen nem játszott, a Flensburg elleni vesztes rangadón.

„Egy kicsit megváltozott a játékunk, főleg nekünk, szélsőknek. Más szituációkból lesz helyzetünk, illetve több embert vontak be a hétmétereslövők közé. Ez nem probléma, mert a kapusok talán nem tudnak annyira felkészülni” – mesélte.

Mint kifejtette, Elias Ellefsen á Skipagötu jó játéka és remek formája miatt is módosult a taktikájuk, ezért a szélsőknek egy kicsit nehezebb a rövid oldalon könnyű helyzetbe kerülniük, ennek ellenére összességében továbbra is elégedett.

Imre Bence szerződése az idény végén lejár Kielben. A játékos elmondta, ezzel kapcsolatban nyár óta nem változott a helyzet, továbbra sem tudja, hol folytatja majd a pályafutását.

„Nyilván szeretném már most, vagy hamarosan lezárni, hiszen megyünk bele a szezonba, és egyre jobban kezdenek eldőlni ezek a dolgok. Vannak lehetőségeim otthonról, a Veszprém részéről. Külföldről egyelőre csak a Kiellel zajlanak beszélgetések, ráadásul még nincs letisztázva az edzőkérdés, és addig én sem szívesen döntök” – mondta.

Mint kifejtette: a Veszprém mellett szólna, hogy közelebb lehetne a családjához, és a Bajnokok Ligájában szerepelhetne, a Kiel mellett pedig az, hogy a Bundesliga erősebb, mint a magyar bajnokság.