Nemzeti Sportrádió

Imre Bence bízik a Melsungen legyőzésében

Vágólapra másolva!
2025.10.16. 16:38
null
Fotó: Imago Images
Címkék
MT Melsungen Imre Bence kézilabda Bundesliga THW Kiel Kiel
Az olimpikon Imre Bence bízik benne, hogy a THW Kiel legyőzi szombaton a válogatottbeli csapattársait, Palasics Kristófot, Bartucz Lászlót és Sipos Adriánt foglalkoztató MT Melsungent a német férfi kézilabda-bajnokság rangadóján.

„A két kapus tegnap már fel is hívott, hogy egyrészt találkozzunk a meccs előtt, másrészt ők is készülnek. Kíváncsi vagyok! Nagyon örülök, hogy ők hárman egy csapatban vannak, szerintem ez nekik nagy segítség és előny” – nyilatkozta a jobbszélső csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette: csapattársai közül az előző idény gólkirálya, Emil Madsen hosszú hónapokra kidőlt, Harald Reinkindnek pedig időre van szüksége, hogy a sérülések után visszanyerje a formáját, de ha van csapat, amelyet igazán sújtanak a sérülések az előző szezon óta, az a Melsungen.

„Tudom, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, de mostanában már jönnek vissza a sérültjeik és javuló tendenciát mutatnak. Tavaly kikaptunk tőlük, ezért is lenne nagyon fontos, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni” – magyarázta.

Imre hangsúlyozta: a két magyar kapussal már többször beszéltek a szombati találkozóról, de a pályán elfelejtik majd, hogy csapattársak a válogatottban, hiszen mindenki a saját klubjáért küzd.

A Német Kupa-címvédő THW Kiel nyolc forduló után a negyedik, a Melsungen a nyolcadik helyen áll a Bundesliga tabelláján.

A második Bundesliga-idényét „taposó” szélső rávilágított, hogy már némileg tapasztaltabb, másrészt sokkal több játéklehetőséget kap, mint az előző évadban. Eddig csak egy mérkőzésen nem játszott, a Flensburg elleni vesztes rangadón.

„Egy kicsit megváltozott a játékunk, főleg nekünk, szélsőknek. Más szituációkból lesz helyzetünk, illetve több embert vontak be a hétmétereslövők közé. Ez nem probléma, mert a kapusok talán nem tudnak annyira felkészülni” – mesélte.

Mint kifejtette, Elias Ellefsen á Skipagötu jó játéka és remek formája miatt is módosult a taktikájuk, ezért a szélsőknek egy kicsit nehezebb a rövid oldalon könnyű helyzetbe kerülniük, ennek ellenére összességében továbbra is elégedett.

Imre Bence szerződése az idény végén lejár Kielben. A játékos elmondta, ezzel kapcsolatban nyár óta nem változott a helyzet, továbbra sem tudja, hol folytatja majd a pályafutását.

„Nyilván szeretném már most, vagy hamarosan lezárni, hiszen megyünk bele a szezonba, és egyre jobban kezdenek eldőlni ezek a dolgok. Vannak lehetőségeim otthonról, a Veszprém részéről. Külföldről egyelőre csak a Kiellel zajlanak beszélgetések, ráadásul még nincs letisztázva az edzőkérdés, és addig én sem szívesen döntök” – mondta.

Mint kifejtette: a Veszprém mellett szólna, hogy közelebb lehetne a családjához, és a Bajnokok Ligájában szerepelhetne, a Kiel mellett pedig az, hogy a Bundesliga erősebb, mint a magyar bajnokság.

 

MT Melsungen Imre Bence kézilabda Bundesliga THW Kiel Kiel
Legfrissebb hírek

Lékai Máté örök élet plusz egy napig válogatott lenne, de már a Voltaren sem segít

Kézilabda
2025.10.08. 19:56

Európai kézilabdaligák: már Imre Bence csapata sem százszázalékos

Kézilabda
2025.10.05. 22:04

Kézilabda: már csak Imre Bence csapata százszázalékos a Bundesligában – körkép

Kézilabda
2025.09.21. 21:49

Európai kézilabdaligák: négy Imre-gól a Bundesligában

Kézilabda
2025.09.18. 21:31

Európai kézilabdaligák: Pergel hat, Tóth Rajmond három gólt lőtt a spanyol élvonalban

Kézilabda
2025.09.13. 23:23

Európai kézilabdaligák: Hanusz Egon hat gólt lőtt Elzászban

Kézilabda
2025.09.12. 22:46

Európai kézilabdaligák: négy gól, négy gólpassz Lukács Pétertől

Kézilabda
2025.09.03. 23:35

Európai kézilabdaligák: tíz magyar védés és két gól is kevés volt a Melsungennek

Kézilabda
2025.08.29. 22:44
Ezek is érdekelhetik