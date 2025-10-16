Nemzeti Sportrádió

Ingyen igazolhat klasszis csatárt jövő nyáron a Barcelona – sajtóhír

2025.10.16. 15:28
Dusan Vlahovics (Fotó: Getty Images)
Barcelonába szerződhet a Juventus szerb válogatott támadója, Dusan Vlahovics, akivel a katalánok sportigazgatója, Deco megkezdte a tárgyalásokat. Amennyiben az üzlet valóban létrejön, a gránátvörös-kékek átigazolási díj nélkül szerezhetik meg a 26 éves játékost – írja a torinói Tuttosport.

Erőteljesen csábítják Barcelonából Dusan Vlahovicsot, akit a tizenegy évvel idősebb Robert Lewandowski utódjának szánnak – írja a Tuttosport. A 26 éves szerb támadónak jövő nyáron lejár a szerződése a Juventusnál, így ingyen igazolhatóvá válik, ami ideális lenne a továbbra is nehéz anyagi helyzetben lévő katalán csapatnak. 

A torinói sportlap szerint a gránátvörös-kékek sportigazgatója, Deco már augusztusban megkörnyékezte a csatár ügynökét, Darko Riszticset, aki nem zárkózott el tárgyalások elől. A Tuttosport megjegyzi: a Barcánál eddig két-három név merült fel Lewandowski pótlására, akinek ugyancsak jövő év június 30-án jár le a kontraktusa.

A Barcelonának természetesen vetélytársa is akad a Vlahovics megszerzéséért folytatott küzdelemben, mégpedig a Bayern München, ám nehezen elképzelhető, hogy a szerb center belemenne abba, hogy Harry Kane mögött kispadozzon a német rekordbajnoknál.

 

