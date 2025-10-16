Nemzeti Sportrádió

Doppingolt a vb-érmes orosz Irina Ologonova, másfél évig nem birkózhat

2025.10.16. 15:34
(Fotó: Getty Images)
Doppingvétség miatt 18 hónapos eltiltást kapott Irina Ologonova világbajnoki érmes, Európa-bajnok orosz birkózó.

A fegyelmi büntetést a Nemzetközi Olimpiai Bizottság égisze alatt működő Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) rótta ki rá. 

A határozat szerint a 35 éves sportolónőnek a 2014. november 8. és 2015. július 8. közötti eredményeit érvénytelenítik. Felfüggesztését a moszkvai doppingellenes laboratórium adatbázisából származó információk alapján rendelte el az ITA. A tesztek manipulálásával vádolt és utóbb elmarasztalt orosz labor 2012 és 2015 között rögzítette a sportolók doppingvizsgálati eredményeit, majd hosszas huzavona után 2019 januárjában juttatta el az igényelt adatokat a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökségnek (WADA).

Ologonova 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban is második lett a világbajnokságon, emellett arany-, ezüst- és bronzérmet is nyert az Európa-bajnokságokon. Legutóbb 2024 februárjában versenyzett a bukaresti Európa-bajnokságon, ahol érem nélkül maradt.

