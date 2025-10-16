A szoros cipőfűző és a fájdalmak ellenére győzött a BUFF-on

Remek formában van Kadlecsik Milán. A magyar ultrafutó nemrégiben a Szőlőskör ötven kilométeres távján győzött, most pedig a Balatonfüredi UltraFutó Fesztivál hatórás számában végzett az élen. Vajon győzelmi szándékkal utazott a verseny helyszínére?



„Bevallom őszintén, mindenképpen győzni szerettem volna – mondta Kadlecsik Milán, aki 77.655 kilométert megtéve győzött a Balatonfüredi UltraFutó Fesztivál hatórás számában. – Előzetesen nyolcvan kilométert tűztem ki magam elé, de két héttel a Szőlőskör után gondoltam, hogy nehéz lesz ezt elérnem. Ez végül nem is jött össze, de az igazat megvallva már futás közben realizálódott, hogy nem is fog. Ekkor azt tűztem ki célul, hogy az egyéni rekordomat megdöntsem hat órán, ami hetvenhét kilométer volt, így ha csak kicsivel is, de ez legalább összejött. Mindent egybevetve elégedett vagyok, örülök a győzelemnek. Ami a versenyt illeti, éreztem némi fásultságot a Szőlőskör után, éreztem a mozgásomon, hogy közel van egymáshoz a két esemény. Előzetesen belőttünk egy tempót, amit negyvenöt-negyvenhat kilométerig remekül sikerült tartani, de onnantól fáradtnak éreztem magam és a lábaim is elkezdtek fájni. Lelassultam, néztem a többieket, figyeltem a sorrendet, felvettem a mögöttem lévők tempóját, ezáltal védtem az első helyet. Bejött a taktika, négy kilométerrel előztem meg a második helyezettet.”



Kadlecsik Milán mögött a második helyen 73.650 kilométerrel Nemes László, míg a harmadikon 73.231 kilométerrel Beda Szabolcs végzett. A hatórás szám győztese elmondta, a verseny második felétől különböző problémák hátráltatták.



„Három-három és fél órától elkezdett fájni a lábam, ugyanis túlságosan megszorítottam a cipőfűzőmet… Ráadásul az esztendő közben szerzett sérülések is előjöttek, a jobb combhajlítóm elkezdett fájni, ez sajnos visszatérő probléma idén. A felétől szinte minden előjött, így nem tudtam olyan tempóban menni, ahogyan szerettem volna. A nehézségeket figyelembe véve, még nagyobb öröm a győzelem. Ami a jövőt illeti, nem tudom, hogy ebben az esztendőben lesz-e még versenyem. Az viszont biztos, hogy a hatórás után a regenerálódás a legfontosabb, a Szőlőskört és a BUFF hatórást tekintve korábban még sosem teljesítettem két ultrát ilyen közel egymáshoz. Ez remek tapasztalatszerzés volt a jövőre nézve, várom már az alapozást a következő idényre, hiszen komoly céljaim vannak.”