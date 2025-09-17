Átadták a szekszárdi sportuszodát

Orbán Viktor az átadón kitért rá, hogy az uszoda építését kilenc évvel ezelőtt határozták el a Modern városok program keretében. Akkor kötöttek megállapodást arról, mi minden épül Szekszárdon, közte az uszoda. A program egy olyan gondolaton nyugodott, amely nem Budapestről akarta megmondani, hogyan költsék el a vidékiek a Budapestről is kapott támogatásokat, hanem hagyták, akarták, sőt provokálták a helyieket, hogy ők mondják el, mire van szükségük. Hozzátette, Lázár János építésügyi miniszter és ő is vidéki, és pontosan tudják, az ország nem csak Budapestből áll.

Kiemelte: kedden nem csupán egy uszodát adtak át, hanem egy közösség számára egy teret is. A sport valóban közösséget épít, és minden városnak, minden falunak Magyarországon ma leginkább arra van szüksége, hogy az emberek találkozzanak egymással, beszéljenek egymással, megértsék egymást, közösen csináljanak valamit, és a sport kiváló lehetőség erre itt, Szekszárdon is – mutatott rá.

Horváth István beszédében megemlítette azt is, hogy a kormány átvállalta az uszoda – és vele együtt a szekszárdi élményfürdő -üzemeltetési költségeit, ami évente 150-200 millió forint támogatást jelent a városnak.

(Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Berlinger Attila – aki mások mellett köszöntötte az átadáson megjelent Wladár Sándor, Darnyi Tamás olimpiai bajnok úszókat – megjegyezte, hogy a magyar olimpiai aranyérmeknek csaknem fele vizes sportokban született. Az uszoda névadójáról elmondta: a szekszárdi születésű Sipos Márton (1900–1926) 1922-ben százméteres mellúszásban világcsúcsot állított fel. A városvezető mérföldkőnek nevezte az uszoda átadását, amely „az összefogás és az alkotó erő győzelmét tanúsítja”.

A Sport utcai, a 2012-ben átadott élményfürdő és városi sportcsarnok mellett épült, 2458 négyzetméter beépített alapterületű létesítményben egy 8x16 méteres tanmedence és egy 25x33 méteres medence található, utóbbiban vízilabdapálya és úszósávok is kijelölhetőek. A mozgássérültek számára mosdót, öltözőt, medenceliftet építettek, az uszodában van 250 fős lelátó, sportszauna, pihenőterasz és merülőmedence. Az épületet geotermikus hővel fűtik.