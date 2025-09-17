Nemzeti Sportrádió

Átadták a szekszárdi sportuszodát

Vágólapra másolva!
2025.09.17. 07:00
(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Címkék
Szekszárd Orbán Viktor sportuszoda
Átadták kedden a Modern városok program támogatásával épült Sipos Márton Sportuszodát Szekszárdon. A létesítményt Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Horváth István, a térség fideszes országgyűlési képviselője és Berlinger Attila (Fidesz-KDNP), Szekszárd polgármestere avatta fel ünnepélyesen.

 

Orbán Viktor az átadón kitért rá, hogy az uszoda építését kilenc évvel ezelőtt határozták el a Modern városok program keretében. Akkor kötöttek megállapodást arról, mi minden épül Szekszárdon, közte az uszoda. A program egy olyan gondolaton nyugodott, amely nem Budapestről akarta megmondani, hogyan költsék el a vidékiek a Budapestről is kapott támogatásokat, hanem hagyták, akarták, sőt provokálták a helyieket, hogy ők mondják el, mire van szükségük. Hozzátette, Lázár János építésügyi miniszter és ő is vidéki, és pontosan tudják, az ország nem csak Budapestből áll.

Kiemelte: kedden nem csupán egy uszodát adtak át, hanem egy közösség számára egy teret is. A sport valóban közösséget épít, és minden városnak, minden falunak Magyarországon ma leginkább arra van szüksége, hogy az emberek találkozzanak egymással, beszéljenek egymással, megértsék egymást, közösen csináljanak valamit, és a sport kiváló lehetőség erre itt, Szekszárdon is – mutatott rá.

Horváth István beszédében megemlítette azt is, hogy a kormány átvállalta az uszoda – és vele együtt a szekszárdi élményfürdő -üzemeltetési költségeit, ami évente 150-200 millió forint támogatást jelent a városnak.

(Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Berlinger Attila – aki mások mellett köszöntötte az átadáson megjelent Wladár Sándor, Darnyi Tamás olimpiai bajnok úszókat – megjegyezte, hogy a magyar olimpiai aranyérmeknek csaknem fele vizes sportokban született. Az uszoda névadójáról elmondta: a szekszárdi születésű Sipos Márton (1900–1926) 1922-ben százméteres mellúszásban világcsúcsot állított fel. A városvezető mérföldkőnek nevezte az uszoda átadását, amely „az összefogás és az alkotó erő győzelmét tanúsítja”.

A Sport utcai, a 2012-ben átadott élményfürdő és városi sportcsarnok mellett épült, 2458 négyzetméter beépített alapterületű létesítményben egy 8x16 méteres tanmedence és egy 25x33 méteres medence található, utóbbiban vízilabdapálya és úszósávok is kijelölhetőek. A mozgássérültek számára mosdót, öltözőt, medenceliftet építettek, az uszodában van 250 fős lelátó, sportszauna, pihenőterasz és merülőmedence. Az épületet geotermikus hővel fűtik.

 

Szekszárd Orbán Viktor sportuszoda
Legfrissebb hírek

Orbán Viktor is megemlékezett Simon Tiborról

Labdarúgó NB I
2025.09.11. 20:57

Orbán Viktor megköszönte a szurkolóknak a lélegzetelállító koreográfiát

Magyar válogatott
2025.09.10. 23:57

Orbán Viktor: Legközelebb Szoboszlai lövi ki Kapu Tibit!

Angol labdarúgás
2025.08.31. 22:53

NS-születésnap: Pintér Sándort levélben köszöntötte fel a miniszterelnök

Labdarúgó NB I
2025.08.07. 21:49

Életet mentett a szekszárdi kosárlabdaedző

Kosárlabda
2025.08.06. 18:13

„Legalább a játékosok felének a nevét már ki tudom ejteni” – Orbán Viktor egy étteremben futott össze Marco Rossival

Labdarúgó NB I
2025.08.04. 23:24

Orbán Viktor is köszöntötte a 75 éves Gulyás Lászlót

Egyéb egyéni
2025.08.01. 18:48

Portugál irányítóval erősített a Szekszárd női kosárcsapata

Kosárlabda
2025.07.20. 18:29
Ezek is érdekelhetik