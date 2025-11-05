Női kosárlabda Ek: szekszárdi vereség a Sepsitől
A Szekszárd hazai pályán nagy csatában alulmaradt a romániai Sepsi SIC csapatával szemben szerdán, a női kosárlabda Európa-kupa 5. fordulójában.
NŐI EURÓPA-KUPA, 5. FORDULÓ
D-csoport
Tarr KSC Szekszárd–Sepsi SIC (romániai) 82–86 (15–24, 23–25, 20–20, 24–17)
