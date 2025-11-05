Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda Ek: szekszárdi vereség a Sepsitől


2025.11.05. 20:29
Fotó: Sepsi-SIC/FB
Sepsi SIC Szekszárd Szekszárd kosárlabda női kosárlabda női kosárlabda Európa-kupa
A Szekszárd hazai pályán nagy csatában alulmaradt a romániai Sepsi SIC csapatával szemben szerdán, a női kosárlabda Európa-kupa 5. fordulójában.

NŐI EURÓPA-KUPA, 5. FORDULÓ
D-csoport
Tarr KSC Szekszárd–Sepsi SIC (romániai) 82–86 (15–24, 23–25, 20–20, 24–17)
Jegyzőkönyv később!

 

